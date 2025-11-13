Haberler

Silivri'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 13 Kasım Silivri'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi? Silivri'de deprem mi oldu?

Silivri'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 13 Kasım Silivri'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi? Silivri'de deprem mi oldu?
Güncelleme:
İstanbul ve çevresinde sarsıntı hissedildi, gözler Silivri'ye çevrildi. Marmara Denizi açıklarında yaşanan deprem, Silivri'de yaşayanlarda tedirginlik yarattı. Peki, 13 Kasım Silivri'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi? Silivri'de deprem mi oldu? Silivri'de deprem mi oldu?

Son dakika gelişmesiyle birlikte gözler yeniden Silivri'ye çevrildi. Marmara Denizi'nde meydana gelen sarsıntı, İstanbul genelinde kısa süreli paniğe neden oldu. Vatandaşlar "Silivri'de deprem mi oldu?", "Depremin şiddeti ne kadar?", "Son deprem ne zaman gerçekleşti?" sorularına yanıt aramaya başladı. Bölgedeki hareketlilik ve AFAD'ın paylaştığı son veriler merak konusu oldu. Detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

SİLİVRİ'DE DEPREM Mİ OLDU?

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, İstanbul genelinde hissedilen bu sarsıntı vatandaşlarda kısa süreli paniğe yol açtı. Depremin merkez üssü Silivri açıkları olarak belirlenirken, sarsıntının çevre illerde de hafif şekilde hissedildiği bildirildi.

SİLİVRİ'DE NE ZAMAN DEPREM OLDU?

Silivri açıklarındaki deprem, 13 Kasım 2025 Perşembe günü saat 11.57'de meydana geldi. AFAD verilerine göre depremin merkez üssü Marmara Denizi olurken, yerin 14.2 kilometre derinliğinde gerçekleşti. Sarsıntı kısa sürse de İstanbul genelinde hissedildi ve sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

Silivri'de deprem mi oldu? SON DAKİKA! 13 Kasım Silivri'de en son ne zaman deprem oldu, depremin şiddeti belli mi? Silivri'de deprem mi oldu?

SİLİVRİ'DEKİ DEPREM KAÇ ŞİDDETİNDE OLDU?

Marmara Denizi, Silivri açıklarında meydana gelen depremin büyüklüğü 3.4 olarak açıklandı. Sarsıntının yüzeye yakın bir noktada gerçekleşmesi nedeniyle İstanbul'un pek çok ilçesinde hafif şekilde hissedildiği belirtildi. Depremin ardından AFAD ve Kandilli Rasathanesi bölgede artçı sarsıntı ihtimaline karşı gelişmeleri yakından izliyor.

SİLİVRİ'DE YIKIM VAR MI?

AFAD'dan yapılan ilk açıklamalara göre, herhangi bir can veya mal kaybı yaşanmadı. Depremin büyüklüğünün düşük olması nedeniyle, bölgede hasar veya yıkıma ilişkin olumsuz bir durum bildirilmedi. Yetkililer, depremin ardından vatandaşların paniğe kapılmaması ve resmi açıklamaların takip edilmesi konusunda uyarıda bulundu.

Sahra Arslan
Haberler.com / Gündem
Haberler.com
