Silivri Selimpaşa'da vatandaşların koku nedeniyle şikayet ettiği bir evden, 4 kamyon çöp çıktı. Silivri Selimpaşa mahallesi 1022 Sokak bulunan bir evden kokuların gelmesi üzerine mahalle sakinleri belediyeye şikayette bulundu. Şikayet üzerine eve gelen ekipler gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Yapılan çalışmalar sonucunda 5 kişinin yaşadığı öğrenilen evden 4 kamyon çöp çıkarıldı.

Silivri'de bulunan bir evden 4 kamyon çöp çıktı

Silivri'de bulunan bir evden 4 kamyon çöp çıktı

İSTANBUL - Silivri Selimpaşa'da vatandaşların koku nedeniyle şikayet ettiği bir evden, 4 kamyon çöp çıktı.

Silivri Selimpaşa mahallesi 1022 Sokak bulunan bir evden kokuların gelmesi üzerine mahalle sakinleri belediyeye şikayette bulundu. Şikayet üzerine eve gelen ekipler gördükleri manzara karşısında şoke oldu. Yapılan çalışmalar sonucunda 5 kişinin yaşadığı öğrenilen evden 4 kamyon çöp çıkarıldı.