Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanlığı'na gönderdiği dilekçede, Silivri kamuoyunun ortak isteği ve beklentisi ile Silivri Cezaevi'nin adının değiştirilmesini talep etti. Peki, Silivri Cezaevi ismi değişti mi? Silivri Cezaevi yeni ismi ne?

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz tarafından Adalet Bakanlığı'na gönderilen dilekçenin ardından Silivri Cezaevi'nin ismi değiştirildi. Gelişme sonrası Silivri Cezaevi ismi değişti mi? Silivri Cezaeviyeni ismi ne gibi konular araştırıldı.

SİLİVRİ CEZAEVİ İSMİ DEĞİŞTİ Mİ?

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz tarafından Adalet Bakanlığı'na gönderilen dilekçenin ardından Silivri Cezaevi'nin ismi Marmara Cezaevi olarak değiştirildi. Dilekçede Yılmaz, "Üzülerek ifade etmek isteriz ki bugün Silivri, geçmişte olduğu gibi İstanbul'un yanı başında sakin, huzur, tatil, yeşil, deniz, yoğurt kelimeleri hatırlanan ve tarif edilen bir ilçe değil cezaevi ile bilinir ve tanımlanır bir hale gelmiştir" ifadelerini kullanmıştı.

Türkiye'nin 26 ilinde örneklemeler ile yapılan araştırmada, Silivri'yi 'İstanbul'un güzel bir ilçesi', 'sahil', 'yazlıklar' diye hatırlayanların oranının yüzde 4,1 iken 'cezaevi' olarak hatırlayanların oranının yüzde 54,6 olduğunu belirten Başkan Yılmaz, dilekçesinde şunları kaydetti:

"İnsanlar üzerinde oluşmuş bu olumsuz algının, ilçemizin tanınması, çekim merkezi haline gelmesi ve gelişmesi açısından negatif bir etkisinin olduğu, Silivri de yaşayan herkesin ortak düşüncesidir. Hemşerilerimizin ve değişik kurum ve STK'ların bu yöndeki düşünceleri değişik zaman ve yerlerde devlet görevlilerine, bakanlarımıza tarafımızdan iletilmiş ve Silivri ilçemizin bu olumsuz algıdan kurtulması için cezaevinin adının değiştirilmesi talep edilmiştir. Silivri kamuoyunun ortak bir talebi ve beklentisi olan Silivri Cezaevi'ni adının 'İstanbul Batıkapısı' olarak değiştirilmesi hususunu bilgilerinize arz ederim"