Yapılan yatırım ve hizmetlerle dikkatleri çeken Silivri Belediyesi, sosyal medyada da sık sık gündem oluyor ve hakkında araştırmalar yapılıyor. Peki, Silivri Belediyesi Başkanı Volkan Yılmaz hangi partili? Silivri Belediyesi hangi partiden?

Silivri Belediyesi hangi partiden ve Silivri Belediyesi Başkanı Volkan Yılmaz hangi partili soruları Silivri ile ilgili paylaşımlar gündem olunca merak konusu oldu. Peki, Silivri Belediyesi hangi partiden? Silivri Belediyesi Başkanı Volkan Yılmaz hangi partili? Silivri Belediyesi hangi partiden? Silivri Belediyesi Başkanı Volkan Yılmaz hangi partili?

SİLİVRİ BELEDİYESİ HANGİ PARTİDEN?

2019 Yerel seçimlerinde MHP adayı Volkan Yılmaz, yüzde 46 oy alarak Belediye Başkanı seçilmişir.

SİLİVRİ BELEDİYESİ BAŞKANI VOLKAN YILMAZ HANGİ PARTİLİ?

Silivri Belediye Başkanı

Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sn.Devlet Bahçeli'nin takdirleri ile 'Cumhur İttifakı'nın Silivri Belediye Başkan Adayı olan Volkan Yılmaz; 17.01.1972 yılında İstanbul Silivri'nin Kâmiloba Mahallesi'nde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Büyükçekmece'de tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini de Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü'nde tamamlamıştır.

Büyükçekmece Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin kurucu üyesi olan Volkan Yılmaz, ayrıca Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası'nın (PÜİS) Yüksek İstişare Konseyi Üyesidir. 2008 yılında kurulan Türkata Stratejik Araştırmalar Eğitim ve Kültür Vakfı ile Nişantaşı Üniversitesi'nin mütevelli heyetindedir. Uzun yıllar profesyonel futbol oynayan Yılmaz, bir dönem de Silivrispor forması giymiştir. İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi olan Yılmaz, MHP Silivri İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulunmuştur.

25. ve 27.Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde İstanbul 3.Bölge Milletvekili adayı olan Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.

Üyesi Olduğu KuruluşlarTürk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) - Yönetim Kurulu Üyesi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) - Encümen Üyesi