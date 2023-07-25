Ülkemizin her yeri sevilerek geziliyor. Ülkemizin şehirlerinin belediye başkanlarının kim olduğu ise merak ediliyor. Arama motorlarında Silivri Belediyesi hangi partiden? Silivri Belediye Başkanı kimdir? soruları aratılıyor. Peki, Silivri Belediyesi hangi partiden? Silivri Belediye Başkanı kimdir? İşte detaylar...

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SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI KİMDİR?

Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sn.Devlet Bahçeli'nin takdirleri ile 'Cumhur İttifakı'nın Silivri Belediye Başkan Adayı olan Volkan Yılmaz ; 17.01.1972 yılında İstanbul Silivri'nin Kâmiloba Mahallesi'nde dünyaya geldi. İlk ve orta öğrenimini Büyükçekmece'de tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini de Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü'nde tamamlamıştır.

Büyükçekmece Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin kurucu üyesi olan Volkan Yılmaz, ayrıca Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası'nın (PÜİS) Yüksek İstişare Konseyi Üyesidir. 2008 yılında kurulan Türkata Stratejik Araştırmalar Eğitim ve Kültür Vakfı ile Nişantaşı Üniversitesi'nin mütevelli heyetindedir. Uzun yıllar profesyonel futbol oynayan Yılmaz, bir dönem de Silivrispor forması giymiştir. İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi olan Yılmaz, MHP Silivri İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği, İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulunmuştur.

25. ve 27.Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde İstanbul 3.Bölge Milletvekili adayı olan Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.

Üyesi Olduğu KuruluşlarTürk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) - Yönetim Kurulu Üyesi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) - Encümen Üyesi