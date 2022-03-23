Silivri Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Volkan Yılmaz Silivri Belediyesi hangi partiden?

Silivri Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan

Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz gündemin en çok merak edilen isimlerinden

biri oldu. Peki, Silivri Belediye Başkanı kimdir? Silivri Belediye Başkanı Volkan

Yılmaz hangi partili?

SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI VOLKAN YILMAZ KİMDİR?

Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sn.Devlet Bahçeli'nin

takdirleri ile 'Cumhur İttifakı'nın Silivri Belediye Başkan Adayı olan Volkan Yılmaz;

17.01.1972 yılında İstanbul Silivri'nin Kâmiloba Mahallesi'nde dünyaya geldi. İlk ve orta

öğrenimini Büyükçekmece'de tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini de Uludağ

Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü'nde tamamlamıştır.

Büyükçekmece Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin kurucu üyesi olan Volkan Yılmaz, ayrıca

Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası'nın (PÜİS) Yüksek İstişare Konseyi Üyesidir. 2008

yılında kurulan Türkata Stratejik Araştırmalar Eğitim ve Kültür Vakfı ile Nişantaşı

Üniversitesi'nin mütevelli heyetindedir. Uzun yıllar profesyonel futbol oynayan Yılmaz, bir

dönem de Silivrispor forması giymiştir. İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda

yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.

Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi olan Yılmaz, MHP Silivri İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği,

İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulunmuştur.

25. ve 27.Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde İstanbul 3.Bölge Milletvekili adayı olan

Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.

Üyesi Olduğu Kuruluşlar

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) - Yönetim Kurulu Üyesi

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) - Encümen Üyesi

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