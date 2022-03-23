Silivri Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? Volkan Yılmaz Silivri Belediyesi hangi partiden?
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Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz gösterdiği faaliyetler ve çalışmalar ile gündem oluyor. Vatandaşların da merak konusu haline gelen Silivri Belediye Başkanı hakkında Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz hangi partili ve Silivri Belediye Başkanı kimdir gibi sorular soruluyor.
Silivri Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz gündemin en çok merak edilen isimlerinden
biri oldu. Peki, Silivri Belediye Başkanı kimdir? Silivri Belediye Başkanı Volkan
Yılmaz hangi partili?
SİLİVRİ BELEDİYE BAŞKANI VOLKAN YILMAZ KİMDİR?
Cumhurbaşkanımız Sn.Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sn.Devlet Bahçeli'nin
takdirleri ile 'Cumhur İttifakı'nın Silivri Belediye Başkan Adayı olan Volkan Yılmaz;
17.01.1972 yılında İstanbul Silivri'nin Kâmiloba Mahallesi'nde dünyaya geldi. İlk ve orta
öğrenimini Büyükçekmece'de tamamladıktan sonra yüksek öğrenimini de Uludağ
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ekonometri Bölümü'nde tamamlamıştır.
Büyükçekmece Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin kurucu üyesi olan Volkan Yılmaz, ayrıca
Petrol Ürünleri İşverenleri Sendikası'nın (PÜİS) Yüksek İstişare Konseyi Üyesidir. 2008
yılında kurulan Türkata Stratejik Araştırmalar Eğitim ve Kültür Vakfı ile Nişantaşı
Üniversitesi'nin mütevelli heyetindedir. Uzun yıllar profesyonel futbol oynayan Yılmaz, bir
dönem de Silivrispor forması giymiştir. İstanbul Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu'nda
yönetim kurulu üyeliği yapmıştır.
Milliyetçi Hareket Partisi MYK Üyesi olan Yılmaz, MHP Silivri İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği,
İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyeliği ve İl Başkan Yardımcılığı görevlerinde de bulunmuştur.
25. ve 27.Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerinde İstanbul 3.Bölge Milletvekili adayı olan
Yılmaz, evli ve iki çocuk babasıdır.
Üyesi Olduğu Kuruluşlar
Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) - Yönetim Kurulu Üyesi
Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) - Encümen Üyesi