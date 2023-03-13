ABD'de Silikon Vadisi Bankası'nın ardından New York merkezli Signature Bank'a da kayyum atandığı bildirildi. Bunun üzerine vatandaşlar Silikon Vadisi Bankası neden, ne zaman battı? sorusunu araştırdı. Peki, Silikon Vadisi Bankası neden, ne zaman battı?

New York Finansal Hizmetler Departmanından (DFS) yapılan açıklamada, ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) tarafından mevduat sahiplerini korumak için Signature Bank'a kayyum atandığı duyuruldu. Signature Bank'a kayyum atanmasının ardından arama motorlarında Silikon Vadisi Bankası neden, ne zaman battı? sorusu aratıldı. Detaylar haberimizde.

SİLİKON VADİSİ BANKASI NEDEN, NE ZAMAN BATTI?

ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC), piyasalarda düşüşe neden olan Silikon Vadisi Bankasına (SVB) kayyum atandığını bildirdi. FDIC'den yapılan açıklamada, SVB'ye Kaliforniya Finansal Koruma ve Inovasyon Departmanı tarafından sigortalı mevduatları korumak için kayyum atandığı aktarıldı. Açıklamada, FDIC'nin sigortalı mevduat sahiplerini korumak için Santa Clara Mevduat Sigortası Ulusal Bankasını (DINB) kurduğu ve SVB'nin tüm sigortalı mevduatlarının buraya aktarıldığı kaydedildi.

Açıklamada, tüm sigortalı mevduat sahiplerinin en geç 13 Mart'ta mevduatlarına tam erişime sahip olacağı belirtilerek bankanın varlıkları satılırken sigortasız mevduat sahiplerine gelecekte temettü ödemeleri yapılabileceği aktarıldı. SVB'nin Kaliforniya ve Massachusetts'te 17 şubesi olduğu belirtilen açıklamada, bankanın ana ofisi ve tüm şubelerinin 13 Mart'ta düzenleyicinin kontrolü altında yeniden açılacağı kaydedildi. Açıklamada, DINB'nin SVB'nin normal çalışma saatlerini sürdüreceği, bankacılık faaliyetlerinin yeniden başlayacağı bildirildi.

FDIC'nin açıklamasında, 31 Aralık 2022 itibarıyla SVB'nin toplam varlıklarının yaklaşık 209 milyar dolar ve toplam mevduatının yaklaşık 175,4 milyar dolar olduğu aktarıldı. Açıklamada, SVB'nin bu yıl iflasa uğrayan ilk FDIC sigortalı kurum olduğu kaydedildi. 2008 küresel finansal krizinden bu yana en büyük banka iflaslarından biri oldu. SVB Financial Group'a bağlı bankanın, 21 milyar dolarlık tahvil pozisyonunu yaklaşık 1,8 milyar dolar zararla kapatması ve 2 milyar doların üzerinde sermaye artırımına gideceğini duyurması sonrası hisse fiyatı dün yüzde 60'ın üzerinde değer kaybetmişti.

Bazı girişim sermayesi yatırımcılarının şirketlere paralarını bankadan çekmelerini tavsiye etmesi sonrası bankanın vadeli piyasada da kayıplarının sürmesiyle işlemleri askıya alınmıştı. SVB'nin iflası, 2008 küresel finansal krizinden bu yana ABD'de kayıtlara geçen en büyük banka iflaslarından biri oldu. Bu türden en büyük iflas, 2008'deki kriz sırasında Washington Mutual tarafından yaşanmıştı. 1983'te kurulan SVB, teknoloji endüstrisi bankacılığında uzmanlaş ve genellikle startuplara krediler veriyordu. Banka aynı zamanda startupların halka arzlarına da yardımcı oluyordu. Banka, varlıkları dikkate alındığında ABD'nin büyük bankaları arasında 16'ncı sırada yer alıyordu. SVB'nin iflası ABD ve Avrupa'da hisse senedi piyasasını olumsuz etkilerken, bankacılık hisselerinde genel olarak düşüşe neden oldu.