Silifke'deki Taşucu Atatürk Evi Restore Edildi

Mersin Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu eve benzettiği Silifke'dedeki Taşucu Atatürk Evi'ni restore etti. Atıl durumdaki ev, yenileme çalışmaları tamamlandıktan sonra ziyaretçilerini ağırlamaya başladı.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 4 kez ziyaret ettiği Silifke'deki Taşucu Atatürk Evi Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından restore edildi. Atıl durumdaki evin bakım ve onarım çalışmaları, Büyükşehir Belediyesi Deniz Kızı Turizm A.Ş tarafından yapılarak, ziyaretçilerine açıldı.

YILDIZ: "ATIL VAZİYETTEKİ TAŞUCU ATATÜRK EVİ YENİLENEREK ZİYARETÇİLERİNE AÇILDI"

Atatürk'ün Mersin'e olan hassasiyetini bilerek, onun bıraktığı miraslara sahip çıkılması gerektiğini hatırlatan Büyükşehir Belediyesi Denizkızı Turizm A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Yıldız, "2005 yılında yapımı tamamlanan ve atıl vaziyette kaderine terk edilmiş olan Atatürk Evi'nin, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Vahap Seçer'in öncülüğünde, bakım ve onarım çalışmalarını gerçekleştirdik" diye konuştu.

Bu kapsamda bahçe ve peyzaj çalışmaları, ahşap değişimi, kullanılmaz hale gelen panjur gibi kısımların tamir edilmesi ve boya yapılması gibi bakım ve onarım çalışmalarıyla, Atatürk Evi'nin adına yakışır bir yere dönüştürdüklerini belirten Yıldız, "Burayı sosyal bir tesis haline getirdik. Mersinli hemşehrilerimizle birlikte, Mersin'e gelen tüm misafirlerimizi Taşucu Atatürk Evi'nin yeni halini görmeye bekliyoruz" dedi.