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Silifke'de Güneşli Havada Sahilde Yoğunluk

Mersin'in Silifke ilçesinde, güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar ile turistler sahilde yoğunluk oluşturdu. Hava sıcaklığının ekim sonu olmasına rağmen 30 dereceyi bulduğu, deniz suyu sıcaklığının da 25 derece ölçüldüğü ilçede, turizm hareketliliği devam ediyor. Taşucu Plajı'nda yoğunluk oluşturan yerli ve yabancı ziyaretçiler, kumsalda güneşlendi. Bazı ziyaretçiler denizde yüzdü bazıları da sahilde yürüyüş yaptı. Şezlonglarla dolan plajda, tatilciler için tekne turları da düzenlendi.