Silifke Bld. Bursaspor Spor CANLI İZLE şifresiz! TFF 3. Lig Bursaspor K.Maraş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Bursaspor maçı kaç kaç?

TFF 3. Lig 1. Grup'ta haftanın en önemli maçlarından Silifke Bld. Bursaspor Spor maçı öncesi Silifke Bld. Bursaspor Spor maçı hangi kanalda, nerede yayınlanacak merak ediliyor. Silifke Bld. Bursaspor Spor maçına saatler kaldı. Peki, Silifke Bld. Bursaspor Spor maçı hangi kanalda? Silifke Bld. Bursaspor Spor maçını hangi kanal veriyor, nereden izlenir? Silifke Bld. Bursaspor Spor CANLI İZLE!

SİLİFKE BLD. BURSASPOR SPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Silifke Bld. Bursaspor Spor maçı, 20 Ekim Pazar günü oynanacak.

Silifke Bld. Bursaspor Spor maçı, saat 15:00'te başlayacak.

SİLİFKE BLD. BURSASPORSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Silifke Bld. Bursaspor Spor maçı henüz başlamadı.

SİLİFKE BLD. BURSASPORSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Silifke Bld. Bursaspor Spor maçı, Silifke Bld. sahasında oynanacak.

SİLİFKE BLD. BURSASPOR SPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

3.Lig 1. Grup'ta şampiyonluğa koşan Bursaspor'un pazar günü deplasmanda saat 15.00'te oynayacağı Silifke Belediyespor maçı Kanal 33 tarafından canlı yayınlanacak.

Akdeniz temsilcisinden yapılan paylaşımda, "Hafta sonu oynayacağımız Bursaspor maçımız Kanal 33 tarafından naklen yayınlanacaktır. Frekans Bilgileri; Yayın Ortamı HD. TÜRKSAT 4-A (Batı) 12729 V 30000. Digiturk 629.Kanal."

SİLİFKE BLD. BURSASPOR SPOR MAÇI HAKEMİ KİM?

ADEM CİNEK (Hakem)

SEZGİN ŞAHBAZ (1. Yardımcı Hakem)

MİRAÇ BERK KÖLEMEN (2. Yardımcı Hakem)

ERTUĞRUL YILMAZ (Dördüncü Hakem)

TFF 3. LİG NEDİR, FORMATI NEDİR?

TFF 3. Lig, Türkiye'deki profesyonel ligler içerisinde 4. kademede ve en altta bulunan ligdir. 1967'de başlayan 3. Lig, 1980-1984 yılları arasında uygulamadan kaldırıldı. 2001'e kadar 3. kademe olarak kalan lig, aynı yıl 2. Lig'in kurulmasıyla 4. kademeye dönüşmüştür. Kasım 2023 tarihinde Filbox 2. Lig ve 3. Lig maçlarının yayın haklarını aldığını duyurdu. 6 Mart 2024'te TFF, her hafta düzenli olarak TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'den birer maçın TFF kurumsal YouTube kanalından canlı yayınlanacağını açıkladı. Daha sonra bu sayı haftada 10 maça çıktı.

TFF 3. Lig, bir önceki sezonun sonunda Bölgesel Amatör Lig müsabakaları sonucunda TFF 3. Lig'e yükselen 12 takım, TFF 2. Ligden düşen 8 takım, TFF 3. Lig'de kalan 42 takım ve TFF Yönetim Kurulu'nun 19.07.2023 tarih ve 05 sayılı toplantısında alınan karar ile hakları dondurulan Kahramanmaraşsporve Kahramanmaraş İstiklalspor Kulüpleri olmak üzere 64 takımdan oluşur.