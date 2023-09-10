Ülkemizin şehirlerinin belediye başkanlarının kim olduğu ise merak ediliyor. Arama motorlarında Silifke Belediyesi hangi partiden? Sorusu da merak edilmekte olan yerler arasında. Peki, Silifke Belediyesi hangi parti? Mersin Silifke Belediye başkanı hangi partiden seçildi, belediye başkanı kimdir?

Silifke Belediyesi hangi parti? Sorusu, 2019 Mersin yerel seçimleri kapsamında kimin seçildiğini merak etmekte olan kişiler tarafından arama motorları üzerinde araştırılıyor. Vatandaşların merak ettikleri arasında yer alan Silifke Belediyesi hangi partiden? Silifke Belediye Başkanı kimdir, hangi partiden? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor. İşte tüm merak edilenler. Peki, Silifke Belediyesi hangi parti? Mersin Silifke Belediye başkanı hangi partiden seçildi, belediye başkanı kimdir?

SİLİFKE BELEDİYESİ HANGİ PARTİ?

31 Mart 2019 Mersin Yerel Seçimleri doğrultusunda halk, belediye başkanı ve 13 ilçenin belediye başkanlarını seçmek için oy kullandı. Mersin Silifke İlçesi Seçim Sonuçlarına göre Mücahit Aktan MHP'den %43,98'lik bir oy oranı ile Mersin Silifke Belediye başkanı olmaya hak kazandı.

MÜCAHİT AKTAN KİMDİR?

1998 yılında Milliyetçi Hareket Partisinden yönetim kurulu üyesi olarak siyasete başladı. 1999 yılında Silifke Belediyesinin MHP tarafından kazanılmasıyla Silifke Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Garaj Amiri olarak görev aldı. 2009 yılı mahalli idareler seçimlerinde belediye meclis üyeliğine seçildi. Bu dönemde Silifke Belediye Başkan Yardımcılığı yaptı.