Şile Kalesi'nde muhteşem günbatımı

Şile muhteşem manzarasıyla yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Şile'de akşam gün batımı kale ile aynı karede olunca kartpostallık görüntüler oluştu. Gün batımı dron ile görüntülendi. Havadaki turuncu, pembe ve mor tonlarının birleştiği görsel şölen oluştu. Kale duvarlarından yansıyan ışıkla birleşen manzara, eşsiz bir kare oluşturdu. Zaman zaman bulutların dans ettiği günbatımı, havadan görüntülendi.