Şile hangi yakada? Şile nereye bağlı? Şile nerede?

İstanbul ilinde bulunan 39 ilçenin hepsinde kalabalık bir nüfus vardır. İstanbul'un ilçelerinin 25 tanesi Avrupa yakasında yer alırken 14 tanesi ise Anadolu yakasında yer alıyor. Vatandaşlar ise İstanbul'un ilçelerinin hangi yakada olduğunu merak ediyor ve araştırıyor. Merak edilen konulardan biri ise Şile ilçesi hangi yakada? Şile nereye bağlı? Şile nerede?

İstanbul ilinin güncel 2022 nüfusu 16.034.511'dir. Bu nüfus sayısı 39 ile dağılım gösterir. İstanbul ilindeki en yoğun nüfus ise Esenyurt ilçesinindir. İstanbul'un ilçelerinin Avrupa yakasında mı Anadolu yakasında mı olduğu en çok aratılan konulardan biridir. İstanbul'da yaşayan vatandaşlar ilçeler hakkında bazı şeyleri merak ediyor. Bunlardan biri iseŞilehangi yakada?Şilenereye bağlı?Şilenerede?

ŞİLEHANGİ YAKADA?

Şile İstanbul ilinin Anadolu yakasındadır. Şile, İstanbul iline bağlı bir ilçedir. Marmara Bölgesi'nin kuzey doğusunda, Karadeniz kıyısındadır. Doğuda Kandıra, güneydoğuda Derince ve Körfez, güneyde Pendik ve Gebze, güneybatıda Çekmeköy ve batıda Beykoz ilçeleriyle çevrilidir. Kocaeli Yarımadasının Karadeniz kıyısında yer alan ilçenin, Doğusunda Kandıra, Güneyinde Pendik ve Gebze, Güneydoğusunda Körfez ve Derince, Batısında Beykoz ve Çekmeköy, Kuzeyinde ise Karadeniz bulunmaktadır. Rakımı 126 metre olan Şile'nin yüzölçümü 755 km²'dir. İlçenin yüzölçümünün %79'u orman, %10'u tarım alanı, %11'i diğer alanlardan oluşmaktadır. Hafif kıvrımlı küçük köy ve doğal plajların yer aldığı 60 km'lik sahil şeridine sahiptir. Göksu, Şile Kabakoz ve Yeşil Çay önemli akarsulardır.

ANADOLU YAKASINDAKİ DİĞER İLÇELER

• Adalar

• Tuzla

• Ataşehir

• Ümraniye

• Beykoz

• Kartal

• Sancaktepe

• Pendik

• Kadıköy

• Sultanbeyli

• Şile

• Maltepe

• Çekmeköy

• Üsküdar