15 yıldır düzenlenmekte olan Şile geleneksel yağlı pehlivan güreşlerine bu sene birçok güreşçi katılması bekleniyor. Şile güreşlerini izlemek isteyen vatandaşlar ise "Şile güreşleri hangi kanalda yayınlanacak?" sorusunu merak etmektedir. Peki Şile güreşleri hangi kanalda yayınlanacak? Şile güreşleri nedir? Hangi tarihlerde gerçekleşiyor?

Bu yıl 15.'si gerçekleştirilecek olan Şile geleneksel yağlı pehlivan güreşleri 19 Ağustos Cuma günü gerçekleşecek. Şile güreşlerine bu sene yüzlerce pehlivanın katılması bekleniyor. 15 senedir düzenli olarak gerçekleştirilen şile güreşleri, ata sporunu devam ettirmek için her sene düzenleniyor. Peki Şile güreşleri hangi kanalda yayınlanacak? Şile güreşleri nedir? Hangi tarihlerde gerçekleşiyor?

ŞİLE GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Şile güreşlerinin hangi kanalda yayınlanacağı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Şile güreşleri 19 Ağustos Cuma günü saat 16:00'da Koza TV'de yayınlanacak.

ŞİLE GÜREŞLERİNDE EN SON BİRİNCİ KİM OLDU?

Geçtiğimiz sene 14.'sü düzenlenmekte olan Şile geleneksel yağlı pehlivan güreşlerinin birincisi Ali Gürbüz olmuştu.