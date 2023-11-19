Şile'de okullar tatil mi? SON DAKİKA: İstanbul'da okullar tatil edildi mi?

İstanbul Valisi Davut Gül, kentte hayatı olumsuz etkileyen yağış hakkında açıklamalarda bulundu. Bu kapsamda merak edilmekte olan Şile'de okullar tatil mi? Sorusu da böylece yanıt buldu. Peki, Şile'de okullar tatil mi? İstanbul'da okullar tatil edildi mi?

Meteoroloji ve AFAD'ın uyarılarının ardından İstanbul'da dün sabah saatlerinden itibaren kuvvetli bir yağış ve fırtına etkili oldu. Sağanak bugün kar yağışına dönerken kentte birçok yer beyaza büründü. Vali Davut Gül ise yağmurun ve fırtınanın akşam saat 22.00'ye kadar devam edeceğini açıkladı. Peki, Şile'de okullar tatil mi? İstanbul'da okullar tatil edildi mi?

ŞİLE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul'da yağış ve fırtınanın etkisiyle kentin bazı noktalarında ağaçlar devrildi, inşaat alanında toprak kayması meydana geldi. Kent genelinde dünden beri etkisini sürdüren, sabah saatlerinde yerini kısa süreli kara bırakan yağış ve eşlik eden şiddetli rüzgar, bazı olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Gül, "Şiddetli yağış ve fırtına akşam saat 22.00'ye kadar devam edecek." dedi. Şile ilçesinde de okullar yarın tatil edildi.

UÇUŞLAR İPTAL

İstanbul'da sağanak yağmur ve fırtına nedeniyle havayolu şirketleri bazı seferlerini iptal etmek zorunda kaldı. Olumsuz hava koşulları nedeniyle dün Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 9, İstanbul Havalimanı'ndan 40 olmak üzere toplam 49 seferini iptal eden THY; bugün de İstanbul Havalimanı'ndan 82, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan 23 olmak üzere toplam 105 seferini iptal etti. THY'nin toplam iptal edilen sefer sayısı 154 oldu. İstanbul Havalimanı'nda uçaklar inişte zor anlar yaşadı.