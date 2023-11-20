Şile'de okullar tatil mi ve okullar kaç gün tatil olacağı araştırılırken 20 Kasım okul var mı merak ediliyor. Kış aylarının gelmesiyle birlikte, ülke genelinde sert hava koşulları etkili oluyor. Şile'de okullar kaç gün tatil ve bugün okul var mı gündeme geliyor. Peki, Şile'de okullar tatil mi? Okullar (20 Kasım) bugün tatil mi? Okullar kaç gün tatil olacak?

Bugün okullar tatil mi ve okullar ne zaman açılıyor merak ediliyor. Okullar kaç gün tatil ve bugün (20 Kasım) okul var mı araştırılıyor. Şile'de okullar tatil mi, kaç gün tatil ve bugün okul tatil mi, bugün okul var mı gündeme geliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapması sonrası tatil haberleri de gelmeye başladı. Şile'de okullar tatil mi? Bugün (20 Kasım) okullar var mı? Okullar kaç gün tatil olacak? Detaylar haberimizdedir…

ŞİLE'DE OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği, kentte etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile ilçesinde bugün ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "İstanbul'da etkili olan olumsuz hava şartları nedeniyle Şile'de 20 Kasım Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verilmiştir. Bu karara paralel olarak Şile'deki kamu kurumlarında çalışan hamile, engelli ya da kronik hastalığı bulunan personel de 20 Kasım'da idari izinli sayılacaktır."

BUGÜN (20 KASIM) OKULLAR VAR MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün çok sayıda il için sarı ve turuncu kodlu uyarı yapması sonrası tatil haberleri de gelmeye başladı. İstanbul'un Şile ilçesi ve Zonguldak'ta olumsuz hava şartları nedeniyle okullar tatil edilirken, Düzce'nin Akçakoca, Yığılca, Karabük'ün Eflani, Eskipazar, Bartın'ın Amasra, Sakarya'nın Hendek, Diyarbakır'ın Kulp, Bismil ilçeleri ve Sinop merkez ile dört ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi.

OKULLAR KAÇ GÜN TATİL OLACAK?

Yurdu etkisi altına alan soğuk ve yağışlı hava etkisini sürdürürken bazı ilçelerden tatil haberleri geldi. Olumsuz hava şartları nedeniyle İstanbul'un Şile, Düzce'nin Akçakoca ve Yığılca, Karabük'ün Eflani ve Eskipazar, Bartın'ın Amasra ve Sakarya'nın Hendek, Diyarbakır'ın Kulp, Bismil, Sinop merkez ve 4 ilçesi ile Zonguldak'ta okullar 1 gün tatil edildi.