Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısıyla birlikte bazı yerlerde denize girmek yasaklandı. Yaz aylarında yaşanan fırtına uyarısıyla beraber vatandaşlar Şile'de denize girmek yasak mı? Şile denize girmek ne zamana kadar yasak? sorularına yanıt aradı.

Serin ve yağmurlu havaya uyanan vatandaşlar denize girme yasaklarının detaylarını araştırdı. Meteoroloji'nin fırtına uyarılarının ardından yasak kararları peş peşe geldi. Gelen uyarının ardından ise Şile'de denize girmek yasak mı? Şile denize girmek ne zamana kadar yasak? soruları aratıldı.

ŞİLE DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısıyla birlikte Tekirdağ'ın turistik ilçesi Şarköy'de bugün ve yarın olmak üzere 2 gün denize girmek yasaklandı. Şarköy'ün ardından İstanbul'un Silivri ve Şile ilçelerinin yanı sıra Düzce'de de yasak kararı alındı.

ŞARKÖY'DE DENİZE GİRMEK 2 GÜN YASAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, şiddetli fırtına uyarısında bulundu. Uyarının ardından Tekirdağ Şarköy Kaymakamı Hakan Kılınçkaya başkanlığında toplanan Hıfzıssıhha Komisyonu, aldığı kararla bugün ve yarın ilçede denize girilmesini yasakladı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, Şarköy Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın da fırtına uyarısı yaptığı belirtilerek, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Müdürlüğü tarafından 8-9 Ağustos 2023 tarihlerinde bölgemizde şiddetli fırtına olacağı uyarısı nedeniyle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini temin etmek amacıyla ilçemiz sınırları içerisindeki plajların halkımızın kullanımına kapatılmasına karar verildi" denildi.

DÜZCE'DE DE YASAK KARARI ALINDI

Düzce'nin Karadeniz'e kıyısı olan sahil kenti Akçakoca'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı. Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "Olumsuz deniz ve hava şartları nedeniyle yarın ilçemizdeki tüm plaj ve sahillerde denize girmek tehlikeli ve yasaktır. Vatandaşlarımızın denize girmemelerini önemle rica ediyoruz" ifadelerine yer verildi.

SİLİVRİ'DE 2 GÜN DENİZE GİRİLEMEYECEK

İstanbul'un Silivri ve Şile ilçelerinde de rüzgar ve fırtına nedeniyle denize girmek yasaklandı. Silivri Kaymakamlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "8 Ağustos ile 9 Ağustos 2023 tarihlerinde sahil ve plaj bölgelerinde olumsuz hava ve deniz şartları beklendiğinden, İlçemiz sınırları dahilindeki sahillerde denize girmek tehlikeli olup, denize girilmesi yasaklanmıştır" dedi.

ŞİLE'DE DENİZE GİRMEK 1 GÜN YASAKLANDI

Şile Kaymakamlığı tarafından yarın etkili olması beklenen rüzgar ve fırtına nedeniyle yarın denize girilmesi yasaklandı. Kaymakamlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, 9 Ağustos Çarşamba günü kuvvetli rüzgar ve sağanak yağış beklendiği kaydedilerek, "Dalga boyunun bir metre ile iki metre olarak oluşacağı ve zaman zaman 2,5 metreye ulaşacağı ,aynı zamanda sağanak yağmur beklentisinin olduğu belirtilmiştir. Kuvvetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle buna bağlı rip akıntılarının riski göz önüne alınarak vatandaşlarımızın can ve mal kaybıyla karşılaşmaması için Kaymakamlığımızca 9 Ağustos Çarşamba günü İlçemiz sahillerinde denize girmek yasaklanmıştır" ifadelerine yer verildi.