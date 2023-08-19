Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısıyla birlikte bazı yerlerde denize girmek yasaklandı. Yaz aylarında yaşanan fırtına uyarısıyla beraber vatandaşlar Şile'de denize girmek yasak mı? Sorusu gündeme geldi. Peki, Şile'de denize girmek yasak mı? Şile'de denize girme yasağı kalktı mı?

Şile'de denize girmek yasak mı? Sorusu, özellikle artan sıcaklıklar ile birlikte merak ediliyor ve araştırılıyor. Serin ve yağmurlu havaya uyanan vatandaşlar denize girme yasaklarının detaylarını araştırdı. Meteoroloji'nin fırtına uyarılarının ardından yasak kararları peş peşe geldi. Gelen uyarının ardından ise Şile'de denize girmek yasak mı? Araştırılıyor. Peki, Şile'de denize girmek yasak mı? Şile'de denize girme yasağı kalktı mı?

ŞİLE'DE DENİZE GİRMEK YASAK MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün fırtına uyarısıyla birlikte getirilen denize girme yasağı uyarından 2 gün sonra olmak üzere sona erdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi, şiddetli fırtına uyarısında bulundu. Ardından 2 gün boyunca denize girmek yasaklanmıştı.