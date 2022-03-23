Şile Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? İlhan Ocaklı Şile Belediyesi hangi partiden?

ŞİLE, İSTANBUL (Haberler.com) - Şile Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan Şile

Belediye Başkanı İlhan Ocaklı gündemin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu.

Peki, Şile Belediye Başkanı kimdir? Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı hangi partili?

ŞİLE BELEDİYE BAŞKANI İLHAN OCAKLI KİMDİR?

1972 yılında Sakarya Akyazı'da doğan İlhan OCAKLI, ilköğrenimini Akyazı'da, orta ve lise

öğrenimini Adapazarı Teknik Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladı. Üniversite öğrenimini

yurtdışında gerçekleştiren İlhan OCAKLI, Almaata İktisat Fakültesi'nden mezun olduktan

sonra, ikinci üniversitesini Anadolu Üniversitesi/ Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı.

2004 yerel seçimlerinde Şile Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkan Yardımcılığı, 2007

genel seçimlerinde ise Şile SKM Başkanlığı ve İlçe Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanlığı

yaptı.

2009 Yerel Seçimlerinde SKM Başkanlığı ve sonrasında vekil İlçe Başkanlığı görevleri yapan

Ocaklı, Şile'de %7 olan üye oranını, %35'lere çıkartarak Şile'ye, İstanbul'da Ak Parti'nin en

yüksek üye oranına sahip ilçesi ünvanı kazandırdı.

2009 yılı Ekim ayında Şile İlçe Başkanlığına atanan İlhan Ocaklı, 2011'de 4. AK Parti İlçe

Kongresi, 2014'te 5. AK Parti İlçe Kongresi ve 2018'de 6. AK Parti İlçe Kongresinde

delegelerin teveccühleri ile AK Parti Şile İlçe Başkanı olarak görev yaptı.

İlçe Başkan Yardımcılığı, SKM Başkanlığı ve 3 dönem devam ettiği Şile İlçe Başkanlığı

görevlerinde açık kapı politikasıyla, Şile'nin 5 merkez mahallesi ve 57 köyünde, tüm Şileliler

ile gönül bağı kuran İlhan Ocaklı, Şile'nin yerel ihtiyaçları ile ilgili tüm sorunlarında, Ankara ile

Şile arasında iletişim sağladı. Şile'de yaşanan sorunlara çözüm yolları arayarak Şile'nin

gelişmesine büyük katkı sağladı.

Şile halkının teveccühleriyle, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde, %54,37 oy oranı ile Şile

Belediye Başkanı seçilen İlhan OCAKLI, evli ve 3 çocuk babasıdır.

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