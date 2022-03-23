Şile Belediye Başkanı kim? kaç yaşında, nereli? İlhan Ocaklı Şile Belediyesi hangi partiden?
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Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı gösterdiği faaliyetler ve çalışmalar ile gündem oluyor. Vatandaşların da merak konusu haline gelen Şile Belediye Başkanı hakkında Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı hangi partili ve Şile Belediye Başkanı kimdir gibi sorular soruluyor.
ŞİLE, İSTANBUL (Haberler.com) - Şile Belediyesinin faaliyetleri ile gündeme gelen hakkında araştırmalar yapılan Şile
Belediye Başkanı İlhan Ocaklı gündemin en çok merak edilen isimlerinden biri oldu.
Peki, Şile Belediye Başkanı kimdir? Şile Belediye Başkanı İlhan Ocaklı hangi partili?
ŞİLE BELEDİYE BAŞKANI İLHAN OCAKLI KİMDİR?
1972 yılında Sakarya Akyazı'da doğan İlhan OCAKLI, ilköğrenimini Akyazı'da, orta ve lise
öğrenimini Adapazarı Teknik Endüstri Meslek Lisesi'nde tamamladı. Üniversite öğrenimini
yurtdışında gerçekleştiren İlhan OCAKLI, Almaata İktisat Fakültesi'nden mezun olduktan
sonra, ikinci üniversitesini Anadolu Üniversitesi/ Uluslararası İlişkiler bölümünde tamamladı.
2004 yerel seçimlerinde Şile Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) Başkan Yardımcılığı, 2007
genel seçimlerinde ise Şile SKM Başkanlığı ve İlçe Siyasi ve Hukuki İşler Birim Başkanlığı
yaptı.
2009 Yerel Seçimlerinde SKM Başkanlığı ve sonrasında vekil İlçe Başkanlığı görevleri yapan
Ocaklı, Şile'de %7 olan üye oranını, %35'lere çıkartarak Şile'ye, İstanbul'da Ak Parti'nin en
yüksek üye oranına sahip ilçesi ünvanı kazandırdı.
2009 yılı Ekim ayında Şile İlçe Başkanlığına atanan İlhan Ocaklı, 2011'de 4. AK Parti İlçe
Kongresi, 2014'te 5. AK Parti İlçe Kongresi ve 2018'de 6. AK Parti İlçe Kongresinde
delegelerin teveccühleri ile AK Parti Şile İlçe Başkanı olarak görev yaptı.
İlçe Başkan Yardımcılığı, SKM Başkanlığı ve 3 dönem devam ettiği Şile İlçe Başkanlığı
görevlerinde açık kapı politikasıyla, Şile'nin 5 merkez mahallesi ve 57 köyünde, tüm Şileliler
ile gönül bağı kuran İlhan Ocaklı, Şile'nin yerel ihtiyaçları ile ilgili tüm sorunlarında, Ankara ile
Şile arasında iletişim sağladı. Şile'de yaşanan sorunlara çözüm yolları arayarak Şile'nin
gelişmesine büyük katkı sağladı.
Şile halkının teveccühleriyle, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde, %54,37 oy oranı ile Şile
Belediye Başkanı seçilen İlhan OCAKLI, evli ve 3 çocuk babasıdır.