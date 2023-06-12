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Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz sevgili mi? Sıla Türkoğlu sevgilisi Alp Navruz kimdir?

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Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz sevgili mi? Sıla Türkoğlu sevgilisi Alp Navruz kimdir? soruları gündeme geliyor. Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz'un bir süredir aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz sevgili mi? Sıla Türkoğlu sevgilisi Alp Navruz kimdir? araştırılıyor. Peki, Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz sevgili mi? Sıla Türkoğlu sevgilisi Alp Navruz kimdir?

1 aydır aşk yaşadıkları konuşulan Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz'dan ilk kare geldi1 aydır aşk yaşadıkları konuşulan Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz'dan ilk kare geldi

Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz sevgili mi? Sıla Türkoğlu sevgilisi Alp Navruz kimdir? merak ediliyor.Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'ndeki Doğa rolüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Sıla Türkoğlu, özel hayatıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz sevgili mi? Sıla Türkoğlu sevgilisi Alp Navruz kimdir? Detaylar haberimizdedir…

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sıla Türkoğlu ile TRT 1 ekranlarında yayınlanan Yürek Çıkmazı'nın yakışıklı oyuncusu Alp Navruz, 1 aydır gözlerden uzak aşk yaşıyor. Özel hayatlarını gizli yaşamayı tercih eden ikili, önceki akşam arkadaşlarıyla bir araya geldi. Yan yana poz veren iki ünlü oyuncu, ilişkilerini ilan etmiş oldu. Alp Navruz ve Sıla Türkoğlu, ilişkileriyle ilgili sessizliğini koruyor.

Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz sevgili mi? Sıla Türkoğlu sevgilisi Alp Navruz kimdir?

Sıla Türkoğlu (d. 18 Nisan 1999, İzmir), Türk oyuncu. Oyunculuğa 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle başladı. 2019'da, Yemin dizisinde Suna karakterini, 7 Eylül 2020'de Kanal 7'de yayımlanmaya başlayan Emanet dizisinde Seher karakterini canlandırdı. 4 Temmuz 2022'de yayınlanan 416. bölümüyle Emanet dizisinden ayrıldı.

Filmografisi

2018 Ağlama Anne Alev Konuk oyuncu

2019-2020 Yemin Suna Tarhun Yardımcı oyuncu

2020-2022 Emanet Seher Kırımlı Başrol oyuncusu

2022-günümüz Kızılcık Şerbeti Doğa Korkmaz

İnternet

2022 Sadece ArkadaşızKonuk oyuncu

Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz sevgili mi? Sıla Türkoğlu sevgilisi Alp Navruz kimdir?SILA TÜRKOĞLU

Seyit Alp Navruz veya bilinen adıyla Alp Navruz 15 Ocak 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir.

Rol aldığı diziler:

2016-Aşk Laftan Anlamaz

2016- Arkadaşlar İyidir

2016- Kertenkele

2017-2018- Fazilet Hanım ve Kızları

2018-2019-Elimi Bırakma

2020-2021-Zümrüdüanka

2021-Menajerimi Ara

2021-Ada Masalı

Yakında Cennet'in Çocukları Halil Başrol oyuncusu

Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz sevgili mi? Sıla Türkoğlu sevgilisi Alp Navruz kimdir?ALP NAVRUZ

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Sıla Türkoğlu Alp Navruz Gündem Magazin Haberler

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