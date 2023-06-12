Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz sevgili mi? Sıla Türkoğlu sevgilisi Alp Navruz kimdir? soruları gündeme geliyor. Kızılcık Şerbeti'nin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu ile Alp Navruz'un bir süredir aşk yaşadığı ileri sürülmüştü. Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz sevgili mi? Sıla Türkoğlu sevgilisi Alp Navruz kimdir? araştırılıyor. Peki, Sıla Türkoğlu ve Alp Navruz sevgili mi? Sıla Türkoğlu sevgilisi Alp Navruz kimdir?

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SILA TÜRKOĞLU VE ALP NAVRUZ SEVGİLİ Mİ?

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Sıla Türkoğlu ile TRT 1 ekranlarında yayınlanan Yürek Çıkmazı'nın yakışıklı oyuncusu Alp Navruz, 1 aydır gözlerden uzak aşk yaşıyor. Özel hayatlarını gizli yaşamayı tercih eden ikili, önceki akşam arkadaşlarıyla bir araya geldi. Yan yana poz veren iki ünlü oyuncu, ilişkilerini ilan etmiş oldu. Alp Navruz ve Sıla Türkoğlu, ilişkileriyle ilgili sessizliğini koruyor.

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?

Sıla Türkoğlu (d. 18 Nisan 1999, İzmir), Türk oyuncu. Oyunculuğa 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle başladı. 2019'da, Yemin dizisinde Suna karakterini, 7 Eylül 2020'de Kanal 7'de yayımlanmaya başlayan Emanet dizisinde Seher karakterini canlandırdı. 4 Temmuz 2022'de yayınlanan 416. bölümüyle Emanet dizisinden ayrıldı.

Filmografisi

2018 Ağlama Anne Alev Konuk oyuncu

2019-2020 Yemin Suna Tarhun Yardımcı oyuncu

2020-2022 Emanet Seher Kırımlı Başrol oyuncusu

2022-günümüz Kızılcık Şerbeti Doğa Korkmaz

İnternet

2022 Sadece ArkadaşızKonuk oyuncu

SILA TÜRKOĞLU

ALP NAVRUZ KİMDİR?