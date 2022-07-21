Sıla Türkoğlu kimdir? Sıla Türkoğlu kaç yaşında ve nereli? Sıla Türkoğlu biyografisi! - Haberler

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Sıla Türkoğlu kimdir? Sıla Türkoğlu kaç yaşında ve nereli? Sıla Türkoğlu biyografisi!

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Sıla Türkoğlu kimdir? Sıla Türkoğlu kaç yaşında ve nereli? Sıla Türkoğlu biyografisi!

Oyuncu Sıla Türkoğlu kimdir ve kaç yaşında olduğu sevenleri tarafından merak ediliyor. Sıla Türkoğlu kaç yaşında ve hangi dizilerde oynadı gündeme geliyor. Peki, Sıla Türkoğlu kimdir? Sıla Türkoğlu kaç yaşında?

Emanet dizisinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu kimdir ve kaç yaşında olduğu sevenleri tarafından merak ediliyor. Rol aldığı diziler sayesinde gündeme gelen Sıla Türkoğlu kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. Sıla Türkoğlu kimdir? Sıla Türkoğlu kaç yaşında ve nereli? Sıla Türkoğlu biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?

Sıla Türkoğlu (d. 18 Nisan 1999, Bornova, İzmir), Türk oyuncu. Oyunculuğa 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle başladı. 2019'da, Yemin dizisinde Suna karakterini, 7 Eylül 2020'de Kanal 7'de yayınlanmaya başlayan Emanet dizisinde Seher karakterini canlandırdı. 4 Temmuz 2022'de yayınlanan 416. bölümüyle Emanet dizisinden ayrıldı.

Filmografi

Televizyon

  • 2018 Ağlama Anne Alev Konuk oyuncu
  • 2019-2020 Yemin Suna Tarhun Yardımcı Karakter
  • 2020-2022 Emanet Seher Kırımlı Başrol Oyuncusu

SILA TÜRKOĞLU INSTAGRAM HESABI

Sıla Türkoğlu Instagram hesabı "silaaturkoglu" 983 bin takipçisi bulunuyor.

Sıla Türkoğlu kimdir? Sıla Türkoğlu kaç yaşında ve nereli? Sıla Türkoğlu biyografisi!

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Biyografi.İnfo Sıla Türkoğlu Gündem Magazin Haberler

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