Emanet dizisinin başrol oyuncuları Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu'nun bir süredir aşk yaşadığı biliniyordu. Sıla Türkoğlu'nun diziye veda etmesinin ardından sürpriz bir gelişme yaşandı. Halil İbrahim Ceyhan ve Sıla Türkoğlu ilişkilerini sessiz sedasız bitirmişti. Gündeme gelen son haberlerden sonra hayranlarını sevindirecek haber gündeme geldi. Peki, Sıla Türkoğlu Halil İbrahim Ceyhan barıştı mı? Sıla Türkoğlu Halil İbrahim Ceyhan sevgili mi? Detaylar haberimizde...

SILA TÜRKOĞLU HALİL İBRAHİM CEYHAN BARIŞTI MI?

Sıla Türkoğlu'nun Emanet dizisinden ayrılmasının ardından Halil İbrahim Ceyhan ile ilişkilerini sessiz sedasız sonlandırmışlardı. Snob Magazin'de yer alan habere göre yaklaşık 4 aydır ayrı olan ikili ilişkilerine bir şans daha verdi.

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?

Sıla Türkoğlu, 18 Nisan 1999 tarihinde İzmir'de dünyaya gelmiştir. Oyunculuğa 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle başladı. 2019'da, Yemin dizisinde Suna karakterini, 7 Eylül 2020'de Kanal 7'de yayınlanmaya başlayan Emanet dizisinde Seher karakterini canlandırdı. 4 Temmuz 2022'de yayınlanan 416. bölümüyle Emanet dizisinden ayrıldı.

Filmografi

Televizyon

2018 Ağlama Anne Alev Konuk oyuncu

2019-2020 Yemin Suna Tarhun Yardımcı Karakter

2020-2022 Emanet Seher Kırımlı Başrol Oyuncusu