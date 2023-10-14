Sıla Türkoğlu estetiksiz hali! Sıla Türkoğlu eski hali nasıl?

Ünlü oyuncu Sıla Türkoğlu'nun estetiksiz hali ve eski görüntüleri, hayranlarının ve sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisini çekti. Türkoğlu'nun doğal güzelliği ve değişim süreci merak konusu oldu. Peki, Sıla Türkoğlu eski hali nasıl? İşte detaylar...

Kızılcık Şerbeti dizisinin başrolü Sıla Türkoğlu'nun eski hali sosyal medyada gündem oldu. Ünlü oyuncunun değişimi kısa sürede çok sayıda paylaşıldı. Sıla Türkoğlu estetiksiz hali merak konusu oldu. Arama motorlarında Sıla Türkoğlu eski hali sorgulatılıyor. Peki, Sıla Türkoğlu eski hali nasıl? Detaylar haberimizde...

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?

Sıla Türkoğlu, 18 Nisan 1999 yılında İzmir'de dünyaya geldi. Bornova Hatice Güzelcan Anadolu Lisesi mezunu olan Sıla Türkoğlu lise döneminde eş zamanlı olarak oyunculuk eğitimi almaya başladı ve henüz lise öğrencisiyken setlerde yer aldı. 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle ekran macerasına başlayan Türkoğlu, 2019'da Yemin dizisinde Suna karakterini, Eylül 2020'de Kanal 7'de yayımlanmaya başlayan Emanet dizisinde Seher karakterini canlandırdı. Temmuz 2022'de yayınlanan 416. bölümüyle Emanet dizisinden ayrıldı.

SILA TÜRKOĞLU ESKİ HALİ NASIL?

Şimdilerde güzelliği ve kusursuz fiziğiyle dikkatleri üzerine çeken Sıla Türkoğlu'nun yıllar önceki kilolu halini gören takipçileri tanımakta zorlandı. Dudaklarına dolgu yaptırdığı ve fazla kilolarından kurtulan oyuncunun bir de çene dolgusu yaptırdığı ileri sürüldü. 24 yaşındaki oyuncunun yıllar içinde saç kesimi de değiştirdiği dikkatlerden kaçmadı.