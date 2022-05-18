Sıla Türkoğlu Emanet dizisinden neden ayrıldı? Emanet Seher neden yok, ne oldu? Sıla Türkoğlu kimdir? - Haberler

Sıla Türkoğlu Emanet dizisinden neden ayrıldı, sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer aldı. Emanet dizisinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun yapımda yer almaması nedeniyle yerine dublörü oynatıldı. Sıla Türkoğlu Emanet dizisinden neden ayrıldı? Emanet Seher neden yok, ne oldu? Sıla Türkoğlu kimdir?

SILA TÜRKOĞLU EMANET DİZİSİNDEN NEDEN AYRILDI?

Diziden ayrılma kararı alan oyuncu, sözleşmesinin hemen sonlandırılmasını istedi. Şirket, hikayesi devam ettiği için bu isteğini kabul etmeyince, Sıla Türkoğlu dizinin sezon finali çekimlerine katılmadı. Şirket, Mart ayı sonunda çekilen sezon finalini dublörle tamamladı.

Sıla Türkoğlu'nun sezon finalinden sonra, bu ayın başında yapılan 3.sezon tanıtım çekimlerine de katılmadığı ortaya çıktı.

"SÖZLEŞMESİ DEVAM ETTİĞİ İÇİN AYRILIK KARARI KABUL EDİLMEDİ"

Sıla Türkoğlu hakkında sosyal medya hesaplarından yazılı açıklama yapa yapım şirketi, şu ifadeleri kullandı: "Dizimizin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu, üçüncü sezon dizide yer almak istemediğini şirketimize iletmiş, sözleşmesi ve hikayesi devam ettiği için bu talebi tarafımızca uygun görülmemiştir. Oyuncumuz, çekimlerin son haftasında avukatı aracılığıyla sözleşmesinin hemen feshedilmesini, aksi halde sete çıkmayacağını tarafımıza iletmiştir. Sözleşmesi devam ettiği için bu talep de tarafımızca reddedilmiştir."

"YERİNE DUBLÖR OYNAMIŞTI"

"Ne yazık ki oyuncumuz Sıla Türkoğlu, sezon finali çekimlerine katılmamış, finalin dublörle tamamlanmasına yol açmıştır. Oyuncu ayrıca, yapımdan talep edilen yeni sezonun teaser çekimlerine de katılmayıp şirketimizle iletişimini tamamen kesmiştir. Meslek ilkeleri ve evrensel etik kuralları ile bağdaşmayan bu tutum, bizi muhataplarımıza karşı maddi ve manevi büyük bir yük altına sokmuştur."

YASAL YOLLARA BAŞVURACAĞIZ

"Yurt içi ve yurt dışında sayıları milyonları aşan izleyicilerimizi, yayıncı kanalımız Kanal 7'yi, bu yolculukta eşlik eden dağıtımcı şirket ile yurt dışındaki yayıncı kanallarımızı, davranışları ile mağdur eden oyuncumuzun sebebiyet verdiği bu durumdan dolayı özellikle çok üzgün olduğumuzu belirtmek istiyoruz. Bu vesile ile, oyuncumuzun tüm bu hukuka aykırı davranışları, tarafımızca ve hukuk ekibimiz tarafından değerlendirilmektedir. Varılacak sonuç doğrultusunda gerekli tüm yasal yollara başvuracağımızı; yurt içi ve yurt dışındaki değerli izleyicilerimize, yayıncı kanalımıza ve yurt dışındaki yayıncı muhataplarımıza duyururuz. Son olarak; şartlar ne olursa olsun yaklaşık 120 kişilik büyük bir ekibin özveri ile hayat verdiği Emanet yolculuğunu, elimizden gelenin en iyisini yaparak sürdürme kararlılığında olduğumuzu da tüm samimiyetimizle belirtmek isteriz."

SILA TÜRKOĞLU KİMDİR?

Sıla Türkoğlu, 18 Nisan 1999 yılında İzmir Bornova'da dünyaya gelmiştir. Oyunculuğa 2018 yılında rol aldığı Ağlama Anne dizisiyle başladı. 2019'da yoluna devam ederek, Yemin dizisinde Suna karakterini, 2020'de Emanet dizisinde Seher karakterini canlandırmaktadır.

SILA TÜRKOĞLU DİZİLERİ

2018- Ağlama Anne- Alev karakteri

2020- Yemin- Suna karakteri

2020- 2022- Emanet- Seher karakteri

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