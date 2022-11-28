Müzik dünyasının sevilen ve başarılı isimlerinden biri olan Sıla Gençoğlu'nun babasının vefat haberi üzerine sevenleri Sıla'nın babası öldü mü? Sıla Gençoğlu'nun babası neden öldü? sorularını aratılıyor. İşte detaylar...

Sıla'nın babası öldü mü? sorusu aratılanlar arasında yer alıyor. Sevilen sanatçı Sıla Gençoğlu'nun acı haberinin ardından sevenleri arama motorlarında Sıla'nın babası öldü mü? Sıla Gençoğlu'nun babası neden öldü? soruları aratıldı. İşte merak edilenler...

SILA'NIN BABASI ÖLDÜ MÜ?

Güçlü sesiyle ve özel hayatıyla sık sık adından söz ettiren Sıla Gençoğlu'nun babası Şükrü Gençoğlu, 1 ay önce beyin kanaması geçirerek hastaneye kaldırıldı. Bir süredir hastanede tedavi gören Gençoğlu'ndan kötü haber geldi. Başarılı şarkıcı Sıla Gençoğlu'nun 1 ay önce beyin kanaması geçiren 73 yaşındaki babası Şükrü Gençoğlu, bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Sıla Gençoğlu'nun babası, bu sabah İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Gençoğlu'nun cenaze töreniyle ilgili henüz bir şey bilinmezken babasının ölümüyle yıkılan Sıla Gençoğlu da henüz bir açıklama yapmadı. 01 Ocak 1949 tarihinde Acıpayam Kelekçi'de doğan kimya mühendisi Şükrü Gençoğlu, eczacı Ömür Gençoğlu ile evliydi.

Şükrü Gençoğlu, geçtiğimiz sene ağustos ayında Didem'de konser hazırlığı yapan kızına sürpriz yapmıştı. O anları Instagram hesabından paylaşan şarkıcı, "Babam da sürpriz yapıp, soundcheck'i bastığına göre bu akşam fırtına gibi geçecek" ifadelerini kullanmıştı.