Ünlü şarkıcı Sıla'nın annesi, sağlık sorunları nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Geçtiğimiz sene babasının vefatıyla yıkılan şarkıcı Sıla'nın annesi neden hastaneye kaldırıldı merak ediliyor. Şarkıcı Sıla'nın annesi kimdir ve Sıla'nın annesinin hastalığı nedir gündeme geliyor. Peki, Sıla'nın annesi neden hastaneye kaldırıldı, hastalığı nedir? Şarkıcı Sıla'nın annesi kimdir?

Şarkılarıyla adından söz ettiren Sıla'nın annesi sağlık sorunlarıyla gündeme geliyor. Sıla'nın annesi neden hastaneye kaldırıldı, hastalığı nedir ve Şarkıcı Sıla'nın annesi kimdir merak ediliyor. Sıla'nın annesi Ömür Gençoğlu neden hastaneye kaldırıldığı araştırılıyor. Sıla'nın annesi neden hastaneye kaldırıldı, hastalığı nedir? Şarkıcı Sıla'nın annesi kimdir? Detaylar haberimizdedir…

SILA'NIN ANNESİ NEDEN HASTANEYE KALDIRILDI?

Geçtiğimiz sene babasının vefatıyla yıkılan şarkıcı Sıla'nın annesi Ömür Gençoğlu'nun beynine pıhtı attı. Gençoğlu hastanede tedavi altına alınırken Sıla da Ege konserlerini iptal ederek annesinin yanına koştu.

ÖMÜR GENÇOĞLU'NUN HASTALIĞI NEDİR?

Güçlü sesi ve şarkılarıyla adından söz ettiren Sıla, geçtiğimiz sene babasının vefatıyla yıkılmıştı. Sıla'nın annesi Ömür Gençoğlu'nun da beynine pıhtı attığı ve apar topar hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Ege konserlerini iptal eden şarkıcı, annesini yalnız bırakmadı.

ŞARKICI SILA'NIN ANNESİ KİMDİR?

2. Sayfa'da yer alan habere göre, beynine pıhtı atan Sıla'nın annesi Ömür Gençoğlu, Muğla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bir konser maratonu bulunan Sıla ise Ege çıkacağı sahneleri iptal ederek annesinin yanına gitti. Instagram hesabından 16,18 ve 19 Ağustos'ta vereceği konserleri iptal ettiğini duyuran Sıla, "Konserlerimiz sağlık sorunları sebebiyle iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Sıla'nın bir an olsun yalnız bırakmadığı annesinin sağlık durumunun nasıl olduğu ise henüz bilinmiyor.

Başarılı şarkıcı Sıla'nın babası Şükrü Gençoğlu, 28 Kasım 2022'de geçirdiği beyin kanaması nedeniyle 73 yaşında hayatını kaybetmişti.

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