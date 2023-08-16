Sıla konserleri neden iptal edildi sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Kullanıcılar tarafından Sıla'nın iptal edilen konser detayları araştırılmaktadır. Peki, Sıla konseri neden iptal edildi? Sıla Ege konserleri iptal mi oldu? İşte detaylar...

Muhbir, Yan Benimle ve Yoruldum şarkılarıyla adından söz ettiren Sıla'nın konserleri heyecanla bekleniyor. Ünlü şarkıcının Ege'de gerçekleşecek konserlerine az bir süre kala gündeme gelen son haberler sonrasında Sıla Ege konserleri iptal söylemleri yer aldı. Sıla konseri iptal edildi mi, neden iptal oldu soruları araştırılmaya başlandı. Sıla'nın Ege konseri neden iptal oldu merak konusu oldu. Peki, Sıla konseri neden iptal edildi? Sıla Ege konserleri iptal mi oldu? Detaylar haberimizde...

SILA KONSERİ NEDEN İPTAL EDİLDİ?

Ünlü şarkıcı Sıla'nın annesi Ömür Gençoğlu'nun beynine pıhtı attı. Gençoğlu hastanede tedavi altına alınırken Sıla da Ege konserlerini iptal ederek annesinin yanına koştu.

SILA EGE KONSERLERİ İPTAL Mİ OLDU?

2. Sayfa'da yer alan habere göre, beynine pıhtı atan Sıla'nın annesi Ömür Gençoğlu, Muğla Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yoğun bir konser maratonu bulunan Sıla ise Ege çıkacağı sahneleri iptal ederek annesinin yanına gitti. Instagram hesabından 16,18 ve 19 Ağustos'ta vereceği konserleri iptal ettiğini duyuran Sıla, "Konserlerimiz sağlık sorunları sebebiyle iptal edilmiştir. Anlayışınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Sıla'nın bir an olsun yalnız bırakmadığı annesinin sağlık durumunun nasıl olduğu ise henüz bilinmiyor.