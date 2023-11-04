Kara para aklama ve vergi kaçakçılığı suçlarından dolayı gözaltına alınan ve sabah saatlerinde adliyeye sevk edilen Dilan Polat ile kardeşi Sıla Doğu hakkındaki haberler gündemde yer aldı. Peki, Sıla Doğu ve Dilan Polat kavga mı etti? Sıla Doğu ve Dilan Polat neden kavga etti, sebebi ne?

Sıla Doğu ve Dilan Polat kavga mı etti? Sıla Doğu ve Dilan Polat neden kavga etti, sebebi ne?

Salı günü gözaltına alınan Engin Polat, Dilan Polat ve Sıla Doğu'nun aralarında bulunduğu 18 kişi emniyetteki işlemlerin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Abla Sıla Doğu ve kardeş Dilan Polat'ın adliye koridorlarında tartıştığı ileri sürüldü. Peki, Sıla Doğu ve Dilan Polat kavga mı etti? Sıla Doğu ve Dilan Polat neden kavga etti, sebebi ne?

SILA DOĞU VE DİLAN POLAT KAVGA MI ETTİ?

Gazete Magazin'de yer alan habere göre, sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen ve ifade vermek için bekleyen Sıla Doğu'nun Dilan Polat'ı "Senin görgüsüz ve aşırı hareketlerinden dolayı buradayız" diyerek suçlayıp üzerine yürüdüğü ileri sürüldü. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında Dilan Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu'nun polis otobüsüne bindikten sonra kolundaki kelepçeyi tek çırpıda çıkarması dikkatlerden kaçmadı. Doğu'nun o anları ise saniye saniye görüntülendi.