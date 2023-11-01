Son dönemlerin popüler isimlerinden Kürşat Polat ve Sıla Doğu'nun gözaltına alınıp alınmadığı merak konusu oldu. Dilan Polat olayında son durum araştırılıyor. Peki, Sıla Doğu tutuklandı mı? Kürşat Polat ve Sıla Doğu gözaltına alındı mı? İşte detaylar...

Sıla Doğu tutuklandı mı? Kürşat Polat ve Sıla Doğu gözaltına alındı mı?

Kara para aklama iddiasıyla haklarında soruşturma başlatılan Engin Polat ile eşi Dilan Polat gözaltına alındı. Sıla Doğu tutuklandı mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Arama motorlarında Dilan Polat olayındaki son durum sorgulatılıyor. Kürşat Polat ve Sıla Doğu tutuklandı mı merak konusu oldu. Peki, Sıla Doğu tutuklandı mı? Kürşat Polat ve Sıla Doğu gözaltına alındı mı? Detaylar haberimizde...

SILA DOĞU TUTUKLANDI MI?

Haklarındaki soruşturmadan dolayı evlerine baskın düzenlenen Engin ve Dilan Polat çiftinin yanı sıra kız kardeş Sıla Doğu da gözaltına alındı. Geçtiğimiz ay uyuşturucu kullandığını itiraf ettiği video yüzünden gözaltına alınan Doğu'nun sabaha karşı yapılan operasyonda gülümsemesi dikkat çekti.

KÜRŞAT POLAT VE SILA DOĞU GÖZALTINA ALINDI MI?

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerce yakalanan Polat çifti ve Beyza Ekici, muhasebeci Ahmet Gün, Sezgin Polat, Kürşat Polat ile çok sayıda şüpheli, Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi. Polat çifti hastaneye girişleri sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı.