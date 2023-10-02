Son zamanlarda gündemin önemli konularından biri olan ünlü isim Sıla Doğu'nun son durumu merak ediliyor. Doğu'nun serbest bırakılıp bırakılmadığı konusunda detaylar araştırılıyor. Peki, Sıla Doğu serbest bırakıldı mı? Sıla Doğu son durum ne? İşte detaylar...

Sıla Doğu serbest bırakıldı mı sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, sosyal medyada canlı yayın yaptığı sırada, uyuşturucu kullandığını itiraf etmesinin ardından gözaltına alınmıştı. Sıla Doğu olayında son durum merak konusu oldu. Peki, Sıla Doğu serbest bırakıldı mı? Sıla Doğu son durum ne? Detaylar haberimizde...

SILA DOĞU SERBEST BIRAKILDI MI?

Yaptığı canlı yayın sırasında "Kokain içiyorum" itirafında bulunmasının ardından gözaltına alınan Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

SILA DOĞU NEDEN TUTUKLANDI?

Dilan Polat'ın kardeşi Sıla Doğu, sosyal medya hesabından canlı yayın yaptığı sırada kokain içtiği itirafında bulundu. O anlara ait görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem olurken, konuyla ilgili soruşturma başlatıldı. Yapılan çalışmaların ardından Sıla Doğu, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Sıla Doğu, emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Yapılan operasyonda, 21 adet uyuşturucu ve uyarıcı sentetik hap, 3 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap, 1 gram uyuşturucu ve uyarıcı kokain ele geçirildi. Doğu, işlemler için emniyete götürülürken yüzünü göstermemeye özen gösterdi. O anlar kameralara yansıdı.