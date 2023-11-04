Sıla Doğu, polis otobüsüne binerken kolundaki kelepçeyi kendi kendine çıkardı

Dilan ve Engin Polat çifti ile birlikte toplam 24 şüpheliden 18'inin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında Dilan Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu'nun polis otobüsüne binerken kolundaki kelepçeyi kendi kendine çıkarması dikkat çekti.

Sosyal medyada paylaştıkları videoların ardından ünlenen ve kara para aklamakla suçlanan Dilan ve Engin Polat çifti ile beraber gözaltına alınan toplam 24 şüpheliden 18'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında Dilan Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu'nun polis otobüsüne binerken kolundaki kelepçeyi kendi kendine çıkarması dikkatlerden kaçmadı. O anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca, Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında olduğu şüphelilerle ilgili "Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi, Vergi Usul Kanunu ile Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi kanunlarına muhalefet" suçlarından başlatılan soruşturma devam ediyor.

SAATLERCE İFADE VERDİLER

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde 6 saati aşkın süre sorgulanan Engin Polat ve eşi Dilan Polat çiftinin sorgusu dün gece saat 23.45'de tamamlandı. Polat çifti ile birlikte gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki sorgularının tamamlanmasının ardından toplu halde adliyeye sevk edildi.

KELEPÇE DETAYI BOMBA

Şüphelilerin adliyeye sevki sırasında Dilan Polat'ın kız kardeşi Sıla Doğu'nun polis otobüsüne bindikten sonra kolundaki kelepçeyi tek çırpıda çıkarması dikkatlerden kaçmadı. Kameralar tarafından saniye saniye kaydedilen o anlar sosyal medyada da gündem oldu.