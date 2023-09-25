Sıla Doğu'nun kim olduğu, nereli olduğu ve kaç yaşında olduğu merak konusu oldu. Sıla Doğu hakkında merak edilen tüm detaylar haberimizde yer alacaktır. Peki, Sıla Doğu kimdir, nereli, kaç yaşında? Sıla Doğu sevgilisi kim? Sıla Doğu Dilan Polat'ın neyi oluyor? İşte detaylar...

Sıla Doğu kimdir sorusu araştırılan konular arasında yer alıyor. Sıla Doğu'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalar sonrasında hayatı ve kariyeri gündeme geldi. Kendi adını taşıyan güzellik merkezleri bulunan fenomen Dilan Polat, sosyal medya hesabından Sıla Doğu ile paylaşımlarda bulunmaktadır. Sıla Doğu Dilan Polat'ın neyi oluyor araştırılmaktadır. Peki, Sıla Doğu kimdir, nereli, kaç yaşında? Sıla Doğu sevgilisi kim? Sıla Doğu Dilan Polat'ın neyi oluyor? Detaylar haberimizde...

SILA DOĞU KİMDİR?

Sıla Doğu 6 Mayıs 1996 tarihinde dünyaya gelmiştir. Aslen Adanalıdır. Fenomen ve güzellik merkezleri sahibi Dilan Polat'ın kız kardeşidir. Sıla Doğu'nun kendisine ait bir yaşam merkezi bulunmaktadır. Yaşam merkezinde masaj, cilt bakımının yanı sıra nefes terapisi hizmetini müşterilerine sunmaktadır. Sıla Doğu İnstagram'da @siladogu kullanıcı adıyla 2,1 milyon takipçisi bulunmaktadır.