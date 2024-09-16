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Sıla Bebek öldü mü, yaşıyor mu (TEKİRDAĞ)?

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Tekirdağ'da 2 yaşındaki Sıla bebeğin dövülmesi ve cinsel istismara uğramasıyla ilgili son haberler, sosyal medyada birçok kişi tarafından merak ediliyordu. Sıla ile ilgili başlatılan soruşturmada anne ve üvey babanın da aralarında bulunduğu beş şüpheli tutuklandı. Peki, Sıla Bebek öldü mü, yaşıyor mu?

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki S.Y.'nin götürüldüğü hastanede vücudunda morluklar oluştuğu ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilip, sonrasında cinsel istismara uğradığının ortaya çıktığı olaya ilişkin soruşturmada tutuklanan 5 şüpheliden G.A. (14) ve K.A.'ya (13) evde tatbikat yaptırıldı. Peki, Sıla Bebek öldü mü, yaşıyor mu?

SILA BEBEK ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Malkara'da yaşayan Bakiye Yeniçeri, kızı S.Y.'yi 2 Ağustos'ta Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Anne Yeniçeri, vücudunda morluklar olan çocuğunun bıraktığı komşusu tarafından düşürüldüğünü ve yaralandığını söyledi. Muayenesi yapılan S.Y., daha sonra ailesine teslim edilerek evine gönderildi. Aile, 8 Eylül akşamı S.Y.'yi yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın haldeki S.Y.'yi muayene eden doktorlar, darp izleri ve morlukları görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan S.Y., Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muayene edilen S.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyat edildi. Hastane ayrıca S.Y.'den aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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