Sıla Bebek öldü mü, yaşıyor mu (TEKİRDAĞ)?

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 2 yaşındaki S.Y.'nin götürüldüğü hastanede vücudunda morluklar oluştuğu ve beyin kanaması geçirdiği tespit edilip, sonrasında cinsel istismara uğradığının ortaya çıktığı olaya ilişkin soruşturmada tutuklanan 5 şüpheliden G.A. (14) ve K.A.'ya (13) evde tatbikat yaptırıldı. Peki, Sıla Bebek öldü mü, yaşıyor mu?

SILA BEBEK ÖLDÜ MÜ, YAŞIYOR MU?

Malkara'da yaşayan Bakiye Yeniçeri, kızı S.Y.'yi 2 Ağustos'ta Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Anne Yeniçeri, vücudunda morluklar olan çocuğunun bıraktığı komşusu tarafından düşürüldüğünü ve yaralandığını söyledi. Muayenesi yapılan S.Y., daha sonra ailesine teslim edilerek evine gönderildi. Aile, 8 Eylül akşamı S.Y.'yi yeniden Malkara Devlet Hastanesi'ne götürdü. Baygın haldeki S.Y.'yi muayene eden doktorlar, darp izleri ve morlukları görünce durumu polise bildirdi. Durumu ağır olan S.Y., Tekirdağ İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Muayene edilen S.Y.'nin beyin kanaması geçirdiği belirlendi, vücudunda fiziksel şiddete uğradığına yönelik bulgular elde edildi ve ameliyat edildi. Hastane ayrıca S.Y.'den aldığı DNA örneklerini incelenmek üzere Tekirdağ Adli Tıp Kurumu'na gönderdi.