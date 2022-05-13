Sil Süpür kalktı mı? Sil Süpür neden yok?

Telefon hatlarının haftalık olarak sunduğu ücretsiz hediye kampanyaları merakla takip ediliyor. Türk Telekom'un hediye kampanyası ise Sil Süpür. Vatandaşlar Türk Telekom uygulamasında yer alan Sil Süpür'ün uygulamada görünür olmaması üzerine Türk Telekom Sil Süpür neden yok? Türk Telekom sil süpür hangi günler? sorularının cevapları arandı.

SİL SÜPÜR KALKTI MI?

Türk Telekom Sil Süpür uygulaması son dönemde bazı kullanıcıların kullanımına açılmıyor. Pek çok Türk Telekom abonesi, Türk Telekom Sil Süpür uygulamasını göremediklerini ve bu nedenle hediye alamadıklarını ifade ediyor.

SİL SÜPÜR HAKKINDA

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Sil Süpür Kampanyası

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Nasıl Kayıt Olabilirsiniz: Kampanyaya kayıt gerekmemektedir. Türk Telekom Online İşlemler Uygulaması'na giriş yapıp Sil Süpür oyununu oynayarak hediyeleri süpürmeye başlayabilirsiniz.

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