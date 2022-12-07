Sil Baştan Kaynanam fragmanı yayınlandı mı? Sil Baştan Kaynanam fragmanı izle!

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SİL BAŞTAN KAYNANAM KONUSU NE?

Sil Baştan Kaynanam, evin yeni gelininin hafızasını kaybetmesiyle, dinamikleri tamamen değişen bir ailenin hikayesini konu ediyor. İyi huylu bir gelin olan Ceylan, hafızasını kaybetmesiyle tuhaf davranışlar sergilemeye başlar. Ceylan, kayınvalidesinin kötü davranışlarından kurtulmaya çalışırken, kocası Ünal da annesi ve karısının arasını bulmaya çalışır. Ancak bu sırada Ünal kendisini ikisi tarafından ezilirken bulur.

SİL BAŞTAN KAYNANAM OYUNCULARI

Alper Saldıran

Algı Eke

Zeynep Eronat

Asuman Dadak

Yeşim Dalgıçer

Ünal Yeter

Gökçe Özyol

Derya Şen

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