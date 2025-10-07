Siklon dalgası nedir, etkileri neler? Siklon dalgası Türkiye'ye giriş yaptı mı, kaç gün sürecek?

Batıdan gelen karanlık bulutlar Türkiye'yi etkisi altına almaya hazırlanıyor. Meteoroloji, Yunanistan üzerinden ilerleyen devasa bir siklon dalgasının kapımızda olduğunu duyurdu. Edirne'den İstanbul'a kadar uzanan geniş bir bölgede şiddetli yağış, fırtına ve ani sıcaklık düşüşleri bekleniyor. Peki, Siklon dalgası nedir? Siklon hava dalgasının etkileri neler? Siklon dalgası Türkiye'ye giriş yaptı mı, kaç gün sürecek? Hava durumuna dair tüm detaylar haberimizde...

SİKLON DALGASI NEDİR?

Siklon, atmosferde alçak basınç merkezleri etrafında dönen geniş ölçekli hava hareketlerine verilen isimdir. Bu sistemlerde merkezdeki basınç düşüktür, çevresindekiler ise yüksektir. Hava, merkeze doğru hareket ederken yükselir, soğur ve yoğunlaşarak bulut ve yağış sistemlerini oluşturur. Kuzey Yarımküre'de saat yönünün tersine, Güney Yarımküre'de ise saat yönünde döner. Tropikal bölgelerde görülen güçlü versiyonlarına "tropikal siklon", "tayfun" ya da "kasırga" denir.

Siklon dalgası, bir bölgede art arda etkili olan alçak basınç sistemleri veya siklonik hava hareketlerinin oluşturduğu dalgaları ifade eder. Bu dalgalar, genellikle şiddetli yağış, fırtına, ani sıcaklık düşüşleri ve rüzgâr artışı gibi etkilerle hissedilir. Türkiye'de bu sistemler, özellikle Ege, Marmara ve Karadeniz bölgelerinde yoğun yağışlara neden olabilir.

SİKLON HAVA DALGASININ ETKİLERİ NELER?

Siklonik hava dalgaları, atmosferdeki alçak basınç merkezlerinin etkisiyle ortaya çıkar ve genellikle aşağıdaki meteorolojik olaylara yol açar:

Şiddetli Yağışlar: Alçak basınç sistemleri, havanın yükselmesine ve soğumasına neden olarak yoğun yağışlara yol açar.

Fırtınalar ve Kuvvetli Rüzgarlar: Siklonlar, çevresindeki hava kütleleriyle etkileşime girerek güçlü rüzgarlar ve fırtınalar oluşturabilir.

Ani Sıcaklık Düşüşleri: Bu hava sistemleri, sıcaklıkların hızla düşmesine neden olur, bu da özellikle tarım ve üretim faaliyetlerini etkileyebilir.

Rüzgâr Yönü Değişiklikleri: Siklonik dalgalar, rüzgârın yönünü değiştirebilir, denizcilik ve havacılık için risk oluşturur.

Sel ve Su Baskınları: Yoğun yağışlar, alçak bölgelerde su baskınlarına ve sellerin oluşmasına yol açabilir.

Yıldırım ve Dolu Olayları: Siklonik sistemler, atmosferde elektrik yüklerinin birikmesine yol açarak yıldırım ve dolu riskini artırır.

SİKLON DALGASI TÜRKİYE'YE GİRİŞ YAPTI MI?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son verilerine göre, Türkiye bu akşamdan itibaren Yunanistan üzerinden gelen siklon dalgasının etkisi altına girdi. Edirne ve Kırklareli merkez ile batı ilçelerinde yağışlar bekleniyor.

Yarın Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış öngörülüyor. Bu sistemin etkisiyle sel, su baskını, yıldırım, kuvvetli rüzgar ve dolu riski artacak. Vatandaşların özellikle dikkatli olması gerekiyor.

SİKLON DALGASI KAÇ GÜN SÜRECEK?

Siklon dalgasının etkisi bu akşamdan itibaren başlayacak ve önümüzdeki birkaç gün boyunca devam edecek. Özellikle batı bölgelerinde 7-8 Ekim tarihlerinde kuvvetli sağanak yağışlar, rüzgar artışı ve ani sıcaklık düşüşleri bekleniyor.

Meteoroloji uyarılarına göre sıcaklıklar kısa süreliğine 8 dereceye kadar düşebilir. Bu nedenle vatandaşların sel, su baskını, yıldırım ve dolu riskine karşı tedbirlerini şimdiden alması öneriliyor.