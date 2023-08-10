Siklamen nedir? Kim Milyoner Olmak İster 10 Ağustos 50 Bin TL'lik Soru ve Cevabı ne?
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10 Ağustos Perşembe ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. (Siklamen nedir?...) Kim Milyoner Olmak İster 10 Ağustos Sorusu Cevabı Nedir? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru!
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster? yeni sezonda yeni bölümü ile ekranlara geliyor. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumu ile yayınlanan yarışmada yarışmacıya sorusu soruldu. Kim Milyoner Olmak İster? Kim Milyoner Olmak İster 50 Bin TL'lik soru! Siklamen nedir?
KİM MİLYONER OLMAK İSTER 10 AĞUSTOS PERŞEMBE 50 BİN LİRALIK SORUSU
Siklamen nedir?
A-) Kırmızıya çalan eflatun renktir
B-) Ebegümecinin diğer adıdır
C-) Halterde bir siklettir
D-) Balıkçıl bir kuştur
Doğru Cevap : A şıkkı