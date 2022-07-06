Siirt ve ilçelerinde Kurban Bayramı namazı saat kaçta kılınacak 2022? Siirt Merkez ve ilçelerinde bayram namazı saat kaçta?

Siirt'te bayram namazı sabah kaçta? Bayram namazı vakitleri ilden ile göre değişkenlik gösteriyor. Örneğin doğudaki illerimizde bayram namazı sabah daha erken kılınırken, batıdaki illerimizde ise bayram namazı biraz daha geç kılınabiliyor. Peki, Siirt'te bayram namazı saat kaçta kılınacak 2022? Siirt'te Kurban Bayramı namazı saat kaçta, ilçelerinde saat kaçta kılınır? Siirt şehrimizde Kurban Bayramı namazı hangi gün, saat kaçta kılınacak? Siirt'te ilçelerinde bayram namazı saat kaçta olacak? İşte tüm bilgiler...

KURBAN BAYRAMI NAMAZI HANGİ GÜN KILINACAK?

2022 yılında Kurban Bayramı 1. günü 9 Temmuz Cumartesi'ye denk gelmektedir. Haliyle bayram namazı 9 Temmuz Cumartesi sabah namazından sonra camide kılınacaktır. Bayram namazı saatleri ise şehirden şehre göre değişkenlik göstermektedir.

SİİRT'TE KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAAT KAÇTA 2022?

Diyanet'in resmi web sitesinde yazan bilgilere göre Siirt'te Kurban bayramı namazı saat 05:31 'de kılınacaktır. Yani Siirt'te bayram namazı 9 Temmuz Cumartesi sabah saat 05:31 'de camide kılınacaktır. Şimdiden Allah (c.c.) kabul eylesin...

Siirt bayram namazı saati = 05:31 (9 Temmuz Cumartesi)

NOT = Bayram namazı saati ilçelere göre değişkenlik gösterebiliyor. Yukarıdaki saat Siirt merkezi saatidir. İlçelerinde 2-3 dakika ileri veya geri oynamalar olabiliyor. Aşağıdan Siirt ilçeleri için bayram namazı saatlerine ulaşabilirsiniz.

DİYANET SİİRT İL VE İLÇELERE GÖRE KURBAN BAYRAMI NAMAZI SAATLERİ...

SİİRT İLÇELERİNE GÖRE BAYRAM NAMAZI SAATLERİ

Siirt İl Merkezi bayram namazı saati = 05:31

Siirt Baykan bayram namazı saati = 05:31

Siirt Eruh bayram namazı saati = 05:30

Siirt Kurtalan bayram namazı saati = 05:32

Siirt Pervari bayram namazı saati = 05:29

Siirt Şırvan bayram namazı saati = 05:30

BAYRAM NAMAZI NASIL KILINIR?

Bayram namazı yılda iki defa kılındığı için kılınışı unutulabilen bir namazdır. Bu nedenle camilerde din görevlileri namaz öncesi bayram namazının nasıl kılınacağını hatırlatır. Bayram namazı bayramın birinci günü sabah namazının ardından güneş doğduktan sonra kılınır.

Bayram namazı öncesi hatırlatmaların ardından müezzin kayyım nidada bulunarak namaz kılmak için camiye gelenleri nasıl niyet edecekleri konusunda yönlendirir.

Niyet edilirken hangi bayram namazı kılınacaksa o zikredilir. Örnek olarak "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Ramazan Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" veya aynı şekilde "Niyet ettim Allah'ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama" şeklinde niyet edilir.

Bundan sonra imamla birlikte hareket edilerek:

1. Rekat

Bayram namazına niyet ettikten sonra tekbir alınır ve eller bağlanır,

Sırasıyla imam hatip ve cemaat sessizce "Sübhaneke duası"nı okur, sonra fasılalar halinde;

Tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve bu sefer eller göbek hizasında bağlanır.

İmam; gizlice "Euzü besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Rüku ve secde yapılarak 2. Rekata kalkılır.

2. Rekat

İmam; gizlice "Besmele" çeker, açıktan "Fatiha suresi" ile birlikte "Zammı sure veya zammı sure yerine geçecek miktarda Kur'an-ı Kerim" okur. Cemaat ise sessizce imamı dinler.

Ardından tekrar tıpkı iftitah tekbiri gibi yeniden eller kulak hizasına kaldırılarak 1. Tekbir alınır ve eller yanlara salınır,

Sonra 2. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Ardından 3. Tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,

Son olarak 4. Tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmaz ve rükuya gidilir.

Rüku ve secdenin ardından oturulur, "Tahiyyat, Salli-Barik duaları" okunur ve önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.

Bundan sonra müezzinin refakatinde hep birlikte 3 defa tekbir (teşrik) getirilir. Bu tekbirlerle birlikte imam hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar.