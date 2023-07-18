Siirt'te Tehlikeli Alanda Fotoğraf Çekimi

Siirt'te bazı vatandaşlar, kent merkezine 3 kilometre uzakta bulunan Deyr mevkiinde tehlikeli alanda canlarını tehlikeye atarak fotoğraf çekiyor. Vatandaşlar, muhtemel bir hatanın hayatlarına mal olacağını bile bile smetrelerce yüksekten fotoğraf çekmeye devam ediyor. Yerli ve yabancı turistlerin gözdesi haline gelen Botan Vadisi Deyr mevkisi, vatandaşların vazgeçilmez mekanı oldu. Bölgeye gelen vatandaşlar, canlarını tehlikeye atarak riskli bölgeye geçip fotoğraf çekiniyor. Tehlikeli alana geçen vatandaşların ölümle burun buruna gelerek fotoğraf çektirmesi pes dedirtti. Hiçbir güvenlik önlemi olmayan bölüme geçen vatandaşlar, metrelerce yükseklikte canlarını tehlikeye atarak fotoğraf çekiyor.