Siirt'te Tarlada Park Halindeki Otomobil Alev Aldı

Siirt'te tarlada park halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, tarlanın da bir bölümü de zarar gördü.

SİİRT'te tarlada park halindeki otomobil bilinmeyen bir nedenle alev alarak yandı. Yangında otomobil kullanılamaz hale gelirken, tarlanın da bir bölümü de zarar gördü.

Kurtalan ilçesine bağlı Çakıllı köyünde hasadı yapılmış buğday tarlasında park halindeki Şahin S.?ye ait otomobil, akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle alev alarak yanmaya başladı. İhbarla olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülürken, tarlanın bir bölümü de zarar gördü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.(DHA)