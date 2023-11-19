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Siirt'te takla atan otomobilin sürücüsü emniyet kemeri sayesinde kazayı yara almadan atlattı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, otomobil takla attı ancak sürücü emniyet kemeri sayesinde yara almadan kurtuldu. Kazada, sürücüye çevredekiler yardım etti ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.