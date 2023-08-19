Siirt'te park halindeyken alev alan araç kullanılamaz hale geldi

Siirt'in Karakol Mahallesi'nde park halindeki bir otomobil aniden alev aldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, araç kullanılamaz hale geldi.

Siirt'te park halindeyken bir anda alev alan araç, yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgilere göre, Karakol Mahallesi'nde park halindeki otomobil bir anda alev aldı. Aracın yandığını gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangının çıkış sebebi öğrenilemezken, otomobil kullanılmaz hale geldi. - SİİRT