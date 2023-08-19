Siirt'te Park Halindeki Otomobil Yangında Kullanılamaz Hale Geldi

Siirt'te park halindeki bir otomobil, çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi. Yangın anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

SİİRT'te, park halindeki otomobil, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Karakol Mahallesi'nde, Ahmet Ruşen'e ait park halindeki 44 FY 236 plakalı otomobil, öğle saatlerinde motor bölümünden alev aldı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında otomobil kullanılamaz hale geldi. Otomobilin yandığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonuyla kayda alındı. Yapılan ilk incelemede, yangının otomobilin yanına dökülen köz parçaları nedeniyle çıktığı belirlendi.