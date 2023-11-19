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Siirt'te Otomobil Kazası: 1 Çocuk Öldü, 8 Kişi Yaralandı

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Otomobil Haberleri

Siirt'te meydana gelen otomobil kazasında 1 çocuk hayatını kaybetti, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SİİRT'te kontrolden çıkan otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada 1 çocuk öldü, 3'ü ağır 8 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kayaboğaz köy yolunda meydana geldi. E.Y. idaresindeki plakası öğrenilemeyen otomobil, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada M.Y. (1) hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralılardan 3'ünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kazada ölen M.Y.'nin cansız bedeni, otopsi için morga götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.( DHA)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Otomobil

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