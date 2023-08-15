Siirt'in Baykan ilçesinde çıkan orman yangını söndürüldü mü merak ediliyor. Siirt'te çıkan yangında son durum nedir ve Siirt'te orman yangını söndürüldü mü sorularına yanıt aranıyor. Peki, Siirt'te orman yangını söndürüldü mü? Siirt'te çıkan yangında son durum nedir?

Siirt'te ormanlık alanda çıkan yangında son durum nedir merak edilirken, Siirt'te orman yangını söndürüldü mü sorusuna yanıt aranıyor. Siirt'te orman yangını söndürüldü mü? Siirt'te çıkan yangında son durum nedir? soruları gündeme geliyor. Siirt'te orman yangını söndürüldü mü? Siirt'te çıkan yangında son durum nedir? Detaylar haberimizdedir…

SİİRT'TE ORMAN YANGINI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

Siirt'in Baykan ilçesinde çıkan orman yangını, birçok ilden gelen destekle kontrol altına alındı. Yangına 5 arazöz, 10 ilk müdahale aracı, 4 itfaiye ve 1 iş makinesi ile müdahale edildi. Yangın, yaklaşık 50 dönüm civarında yanan meşe ormanı alanında saatler sonra kontrol altına alındı.

SİİRT'TE ÇIKAN YANGINDA SON DURUM NEDİR?

Baykan ilçesi Ziyaret Beldesi Meşelik Köyü mevkiinde gece saatlerinde henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Batman, Siirt, Mardin, Bitlis ve Diyarbakir Orman İşletme Müdürlüklerinin desteğiyle 5 arazöz, 10 ilk müdahale aracı, belediyelere ait 4 itfaiye ve 1 iş makinesi ile müdahale edildi. Yaklaşık 50 dönüm civarında yanan meşe ormanı alanındaki yangın, saatler sonra kontrol altına alındı.

Siirt Orman İşletme Müdürü Hüseyin Yaklav öncülüğünde 30 orman işçisi, 5 orman muhafaza memuru, işletme şefi işletme müdürü, 15 jandarma ve 10 korucu ile alanda tedbir alınıyor.