Siirt'te kenger ve sirik otu tezgahlarda yerini aldı

SİİRT - Siirt yöresine ait peynir yapımında kullanılan sirik otu ve yüksek rakımlı dağ yamaçlarında yetişen şifa kaynağı kenger tezgahlarda yerini aldı. Kenger ve sirik otu bölge halkından büyük rağbet görüyor.

Yılın ilk ürünü olmasına rağmen oldukça bereketli olduğu görülen kenger ve sirik otunun tezgahlarda yerini aldığını söyleyen satıcı Muzaffer Ulu, vatandaşların doğal bitkilere yoğun ilgi gösterdiklerini kaydetti. Bu sene yılın ilk ürünü olması nedeniyle satışlardan oldukça iyi olduğunu ifade eden Muzaffer Ulu, "1993'ten beri bu işi yapıyorum. Yaylalara gidip bu otları getiriyoruz. Burada peynir otu var, kenger var, kiriş var, bu otları köylüler topluyor biz de köylülerden alıyoruz. Bu otlar hem köylülerin ekmek kapısı oluyor hem de bizim. Kengerin faydası çoktur. Şeker hastalığına, tansiyon hastalığına çok iyi geliyor. Bu otları köylülerden toplu bir şekilde alıp piyasaya sunuyoruz. Bu otlara şu anda rağbet çok. İnsanlar akın akın alıyor yetiştiremiyoruz. Bahar mevsiminde özellikle insanlar çok alıyor. Kiriş otunu insanlar eskiden bilmiyordu ama şimdi yetiştiremiyoruz onlara tadı çok güzel bir ottur. Ispanak gibi haşlayıp yumurtalı yapıp yiyebilirsiniz" dedi.