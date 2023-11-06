Siirt'in Kurtalan ilçesinde köy yolunda kontrolden çıkan LPG'li otomobil devrildi. Siirt'te feci kazada kaç kişi öldü, son durum nedir merak ediliyor. Siirt kaza da kaç kişi vefat ettiği gündeme geliyor. Peki, Siirt'te feci kazada kaç kişi öldü, son durum nedir? Siirt'te LPG tankı patladı!

Siirt'te feci kazada kaç kişi öldü, son durum nedirgündeme gelirken Siirt'te LPG tankı patladı. Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen otomobilde LPG tankının patlaması sonucu birçok kişi yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı. Siirt'te feci kazada kaç kişi öldü, son durum nedir? Siirt'te LPG tankı patladı! Detaylar haberimizdedir…

SİİRT'TE FECİ KAZADA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Siirt'in Kurtalan ilçesinde köy yolunda kontrolden çıkan LPG'li otomobil devrildi. LPG tankının patlaması sonucu otomobilde çıkan yangında aralarında çocukların da olduğu 6 kişi hayatını kaybetti, yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı. Siirt'in Kurtalan ilçesinde devrilen otomobilde LPG tankının patlaması sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi, sürücü yaralandı.

SİİRT'TE LPG TANKI PATLADI

İlçenin Gözpınar Köyü mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 72 KA 229 plakalı LPG'li otomobil kontrolden çıkarak devrildi. Otomobildeki LPG tankı devrilmeyle birlikte patladı. Otomobil alev alırken, olay yerine itfaiye, AFAD, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OTOMOBİLDEKİ 6 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

İtfaiye ekiplerince müdahale edilen yangında, aralarında çocukların da olduğu 6 kişi hayatını kaybetti. Kazadan yaralı olarak kurtulan sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.