Siirt okullar tatil mi? KAR TATİLİ - 11 Ocak Perşembe Siirt hangi ilçelerde okullar tatil? Siirt'te okullar tatil mi?
Siirt'te okullar tatil mi merak ediliyor. Siirt'te beklenen şiddetli yağış nedeniyle okullar tatil mi merak ediliyor. Peki, Siirt'te hangi ilçelerde okullar tatil oldu? İşte, Siirt'te okullar tatil mi? Hangi ilçelerde okullar tatil? Siirt'te yarın okullar tatil mi?
Siirt'te okullar tatil mi? Siirt'te beklenen şiddetli yağış nedeniyle bazı ilçelerde okullar tatil edildi mi araştırılıyor. Peki, Siirt'te hangi ilçelerde okullar tatil oldu? İşte, Siirt'te okullar tatil mi? Hangi ilçelerde okullar tatil? Siirt'te yarın okullar tatil mi? Sorularının yanıtı ve Siirt'te okulların tatil olduğu ilçeler haberimizde...
SİİRT'TE OKULLAR TATİL Mİ?
Meteorolojik Uyarı
Tarih: 10 Ocak 2024 Çarşamba Saat: 12.35
Doğu Anadolu'nun Güneydoğusunda Beklenen Yoğun Kar Yağışına Dikkat!
Beklenen Hadise
Kar Yağışı
Beklendiği Yer
Doğu Anadolu'da beklenen yağışların 11.01.2023 Perşembe akşam saatlerinden itibaren Van ve Ağrı çevreleri ile Muş'un güneyi ve Siirt'in doğusunda kuvvetli kar (10-20 cm/12 saat kar yüksekliği), Bitlis ve Hakkari çevreleri ile Van'ın güneyi ve Şırnak'ın doğusunda yoğun kar (20 cm. üzeri kar yüksekliği) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Kuvvetli ve yoğun kar yağışlarının 14.01.2024 Pazar günü akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor. Bölgede üç gün boyunca aralıklarla devam etmesi beklenen kar yağışı sebebi ile buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar ile dağlık kesimlerde ve dik yamaçlarda çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
Başlama-Bitiş Zamanı
11.01.2024 18.00-14.01.2024 18.00
Hadisenin Şiddeti
Yoğun Kar
Oluşması Muhtemel Riskler
Buzlanma - Don Olayı - Çığ Tehlikesi - Ulaşımda Aksamalar
Uyarı Yapan Merkez
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi
Kar Yoğunluğu Sınıflandırması
Hafif Kar
1–3 cm
Orta Kuvvette Kar
3–10 cm
Kuvvetli Kar
10–20 cm
Yoğun Kar
20 cm ve üzeri
Not : Okulların tatil olup olmadığına dair henüz resmi açıklama gelmedi. Sayfamızı takip edebilirsiniz.
Son açıklama:
??Meteorolojik Uyarı ???— Siirt Valiliği (@SiirtValiligi) January 10, 2024
KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR?? #Eruh'ta kuvvetli, #Şirvan ve #Pervari de yoğun kar yağışı bekliyoruz.
Geçerlilik Periyodu:
?? 11.01.2024. ? 18:00
?? 14.01.2024 ? 18:00
??Buzlanma don olayı, ulaşımda aksamalar, dağlık kesimlerde ve dik… pic.twitter.com/23SxKGrgIQ