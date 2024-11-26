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Siirt okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Siirt'te okul yok mu ( Siirt Valiliği Açıklaması)?

Siirt okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Siirt'te okul yok mu ( Siirt Valiliği Açıklaması)?
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda bugün kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. Sabah saatlerinden itibaren 17 il için sarı kodda uyarıda bulunan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Bayburt, Çorum, Kayseri, Nevşehir, Ordu, Siirt, Tokat, Yozgat, Şırnak, Bitlis, Hakkari, Kırşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Van ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli kar yağışlı olması bekleniyor. Siirt okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Siirt'te okul yok mu?

Siirt'te vatandaşlar, olumsuz hava koşulları nedeniyle okulların tatil olup olmayacağını merak ediyor. Peki, Siirt okullar tatil mi? 27 Kasım Çarşamba Siirt'te okul yok mu ( Siirt Valiliği Açıklaması)?

SİİRT OKULLAR TATİL Mİ?

Meteorolojiden gelen son bilgiler ve yetkililerin değerlendirmeleri ışığında, okulların tatil edilmesi durumunda kamuoyuna en kısa sürede bilgi verileceği belirtildi.

Siirt Valiliğinden açıklama geldiği takdirde sayfamızda yayımlanacaktır. Sayfamızı takip edebilirsiniz.


METEOROLOJİ UYARDI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Orta Karadeniz'in iç kesimleri ile İç Anadolu'nun doğusunda bugün kuvvetli kar yağışı beklendiğini duyurdu. İşte o iller...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sabah saatlerinden itibaren 17 il için sarı kodda uyarıda bulundu.

Buna göre yağışların; Bayburt, Çorum, Kayseri, Nevşehir, Ordu, Siirt, Tokat, Yozgat, Şırnak, Bitlis, Hakkari, Kırşehir, Niğde, Samsun, Sivas, Van ve Aksaray çevrelerinde yer yer kuvvetli kar yağışlı olması bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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