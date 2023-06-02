Siirt kaç milletvekili çıkarıyor? Siirt milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Siirt AK Parti ve CHP milletvekil listesi
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14 Mayıs Milletvekili Genel Seçiminde 24 siyasi parti ile 151 bağımsız milletvekili adayı yarıştı. Siirt milletvekil listesi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Siirt milletvekilleri kimler? Siirt seçim sonuçları nedir? Siirt kaç milletvekili çıkarıyor? Siirt milletvekilleri sayısı kaç? İşte detaylar...
Siirt kaç milletvekili çıkarıyor? Siirt milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Siirt milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!
SİİRT KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?
2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Siirt'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Siirt ilinden 4 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.
SİİRT MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?
AK Parti 2023 Siirt Milletvekilleri İsimleri:
Mervan Gül
Yeşil Sol Parti 2023 Siirt Milletvekilleri İsimleri:
Tuncer Bakırhan
Sabahat Erdoğan Sarıtaş