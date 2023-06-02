Siirt kaç milletvekili çıkarıyor? Siirt milletvekilleri sayısı kaç? 28. Dönem Siirt AK Parti ve CHP milletvekil listesi

Siirt kaç milletvekili çıkarıyor? Siirt milletvekilleri sayısı kaç? Türkiye 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için sandığa gitti. Sandıkların tamamı açılırken, 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin sonuçlarıyla yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, Siirt milletvekilleri! İşte, CHP, AK Parti, İYİ Parti milletvekilleri!

SİİRT KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKARDI?

2023 yılında Türkiye'de yapılan genel seçimlerde, Siirt'nin 28. Dönem Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri seçildi. Bu seçimlerde Siirt ilinden 4 milletvekili seçildi ve aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı seçimi de yapıldı.

SİİRT MİLLETVEKİLLERİ KİMLER?